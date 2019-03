Renato Portaluppi avalia postura do Grêmio contra Juventude: “Time estava acomodado”

Grêmio e Juventude se enfrentaram na noite desta quinta-feira (28), na partida de volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho. As equipes empataram por 0 a 0 e o Tricolor, que goleou o adversário por 6 a 0 no primeiro jogo, está classificado para as semifinais.

Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, concedeu entrevista coletiva após a partida e iniciou desejando uma boa recuperação ao treinador do Fluminense, Abel Braga, que passou mal durante o Fla-Flu e terá que passar por um procedimento cirúrgico, nesta sexta-feira (29).

“Antes de mais nada, queria mandar um abraça para o Abel, uma pronta recuperação e tudo de bom para ele. Um abraço, Abel”, desejou o comandante.

Na sequência, comentou sobre a lesão no joelho que o jogador Marcelo Oliveira sofreu durante o jogo.

“Temos que esperar 24 horas para fazermos o exame e vermos o que realmente aconteceu com o joelho dele. Vamos torcer para que não seja tão grave assim. Mas, mesmo assim, ainda temos que esperar esse tempo para o joelho dele desinchar e fazermos o exame”, disse.

O treinador completou afirmando que o lateral-esquerdo deverá ficar fora de campo com um tempo.

“Ele ficará um tempo parado. Não sei quanto tempo, mas vamos torcer que seja o mínimo possível. Ele estava bastante abalado no vestiário, conversei um pouco com ele e agora ele está mais tranquilo. Mas vamos esperar o resultado do exame”, acrescentou.

Portaluppi disse também que o culpado pelo empate sem gols é a própria equipe tricolor. Segundo o técnico, os jogadores se acomodaram diante do resultado conquistado na primeira partida, mas que isso é normal.

“O único culpado disso é o próprio Grêmio. Fomos até Caxias, buscamos o resultado e fizemos o resultado lá, praticamente. E aí, ao chegar ao próximo jogo, é normal que o pessoal se acomode, embora essa não tenha sido a ordem. Mas, mesmo assim, a equipe brigou, buscou. Tentei botar a equipe para frente o máximo possível. Troquei alguns jogadores de posição, deixei alguns jogadores, que há muito tempo não começavam a partida, jogar os 90 minutos. Faz parte, até em termos de experiência. É lógico que a gente queria ganhar o jogo, mas o Juventude veio realmente para não tomar uma goleada, para não sofrer gols e se fechou. E nós, por termos aquele placar de Caxias, meio que demos uma acomodada, mas é uma coisa normal”, observou o comandante.

Sobre o horário do jogo de ida do Grêmio na semifinal, o treinador disse que é uma questão que cabe à diretoria resolver, embora ache que faltou bom senso no momento da organização.

“Esse é um problema da diretoria. Eu troquei algumas ideias com o presidente e a com a nossa diretoria para vermos se isso conseguia mudar das 19h para às 17h, pelo menos, até para a gente conseguir voltar, com o voo fretado. Jogando às 19h, isso é impossível porque o aeroporto de Porto Alegre fecha à meia-noite, então não vai ter condições. Nossa logística vai ser prejudicada, nesse sentido, porque a gente só vai poder voltar no dia seguinte. Eu não gosto de criticar ninguém, como eu falei, isso é problema da diretoria, mas eu acho que as pessoas deveriam ter um pouquinho de bom senso. Era só inverter o horário do jogo do Internacional com a gente, sem problema algum. Mas é o que eu falei: isso cabe à diretoria. Sem dúvida alguma, vai nos prejudicar justamente por isso. Vamos ter que ficar lá durante à noite e voltar somente no dia seguinte, sabendo que nós temos um jogo importante na próxima quinta-feira, no Chile e sabendo que, logo na volta, nós chegaremos aqui na sexta-feira praticamente, nós temos mais uma decisão no domingo. Tem que ter um bom senso. E não é a primeira vez. Eu estou calado, deixando isso para a diretoria. Mas é a última vez que me calo quanto a isso, porque não é possível que as pessoas não tenham bom senso numa hora dessas”, criticou.

Portaluppi encerrou a entrevista contando como cuida da sua saúde para evitar que aconteçam problemas similares ao de Abel Braga.

“Eu estou muito bem, em todos os sentidos, graças à toda a equipe médica. Eu já deveria ter feito meu procedimento porque todos os anos eu faço os exames, então eu sabia que eu tinha que fazer esse procedimento, só estava empurrando com a barriga. Não foi da noite para o dia. Então, fiquei calmo. Falei com o presidente e com a diretoria do Grêmio que eu precisava fazer. Eles autorizaram e eu fiz. Existem vários tipos de procedimentos como esse, mas o mais importante de tudo é a pessoa fazer os exames. Não tem que esperar acontecer o pior e ter que sair na corrida. Não sei se é o caso do Abel, se ele deixou de fazer os exames. Então, independentemente da idade, acho que é fundamental. É saúde. É importante as pessoas fazerem os exames, não só em termos de coração, mas exames gerais, porque, se descobre alguma coisa no início, sempre tem cura. Depois, pode agravar um pouquinho a situação. Desejo tudo de bom para o Abel, espero que não seja nada grave, mas ele, com certeza, está em boas mãos. E eu estou liberado para tudo”, finalizou o técnico.

Outros trechos

Enfrentar equipe que joga fechado

“Nós já tivemos esse tipo de jogo. É difícil, não só para o Grêmio, mas para qualquer equipe. No momento em que se coloca dez jogadores na frente da área, é difícil para penetrar. Aí entra a malandragem, a inteligência e a movimentação do jogador. Quanto mais você se movimenta, mais espaço vai abrir. Mas hoje o time estava acomodado. Não foi o que eu pedi, mas é uma coisa normal no futebol. No momento em que você vence uma partida por 6 a 0, é normal. Por isso que eu queria ter colocado uma equipe totalmente diferente hoje. Só não coloquei porque eu tinha que dar ritmo de jogo para os jogadores, senão ficam muito tempo sem jogar, devido ao nosso jogo na próxima semana pela Libertadores. É difícil, mas é normal. Podem ter certeza que seria um jogo completamente diferente se o Grêmio tivesse outra cara em Caxias. O mais importante de tudo hoje foi os jogadores terem jogado os 90 minutos. É o caso do Tardelli, o próprio Montoya, o Marinho voltando, o André e a volta do Léo Moura. Hoje foi mais em termos de experiência. Não estou desprezando o adversário de maneira alguma, mas os únicos culpados fomos nós, por temos obtido os 6 a 0 lá em Caxias”

Defesa e ataque nos próximos jogos

“Na quinta-feira, vamos ter um atacante. Mas antes, temos que pensar no São Luiz. Quanto à defesa, ou qualquer outra posição, o time já está na minha cabeça. Mas eu não vou revelar a equipe que vai enfrentar o São Luiz, até porque é mais uma decisão, daqui a três dias, depois mais uma decisão no Chile e outra aqui em Porto Alegre. É uma semana pegada, importantíssima para a gente, por isso que desde o início do ano tenho feito esse rodízio e está todo mundo bem. Independentemente de quem jogar, seja na zaga, seja em qualquer outra posição, tem total confiança do treinador”

Atuação de Diego Tardelli

“O Tardelli ficou muito tempo na China. Por nós já estarmos com o resultado de 6 a 0, hoje ele começou jogando, para se adaptar melhor, para que ele não sofra nenhum tipo de lesão. O futebol lá na China é totalmente diferente do futebol brasileiro. É importante ver a movimentação dele. Não adianta queremos exigir tudo do Tardelli em pouco tempo. É um jogador diferenciado, já deu para notar. Mas daqui a pouco ele se entrosa melhor com a equipe. Vamos dar tempo ao tempo. Foi importante ele ter jogado os 90 minutos para readquirir o ritmo de jogo, até porque, antes da estreia dele, ficou sem jogar de três a quatro meses, então temos que tomar cuidado. Mas eu gostei da movimentação dele”

Retorno de Léo Moura

“Foi bem. O Léo Moura precisa do ritmo de jogo. Basicamente, são até mais que 60 dias, porque ele jogou só uma partida, se não me engano, esse ano, depois de voltar das férias. Se colocarmos na balança, são quase quatro meses. Mas ele voltou bem. Eu sabia que teria que trocar, porque ele não aguentaria os 90 minutos, mas o importante é que ele está totalmente recuperado da lesão. É mais um jogador com quem podemos contar”

Utilização de Montoya como volante e nas laterais

“Depende da partida, do que a gente precisa, da movimentação das peças. É importante ter jogadores em campo que joguem em mais de uma posição, porque, às vezes, eles não precisam sair da partida, é só trocar de posição, como um jogo de xadrez. Você tem que saber movimentar as peças. Ele já jogou pelo lado, não fui eu que inventei de colocar naquela posição. Ele jogou várias vezes por ali em outros clubes e eu já sabia disso. É importante, porque ele foi bem também jogando naquela posição. É importante que a gente tenha opções para as próximas partidas, independentemente se ele começar a partida ou não. Sei que posso colocá-lo ali e ele vai bem”

Jogadores em diferentes posições.

“Depende do jogo e do que a gente precisa, ou, daqui a pouco, acerte o jogador que jogue bem por ali e a equipe também se acerte. Enquanto isso, vou arriscando. Tenho dado oportunidade para todo mundo. É importante que cada um receba oportunidade da melhor maneira possível. É o jogador que se escala, mas depende muito do que a gente precisa também. Às vezes o Grêmio precisa se expor um pouco mais, então joga um tipo de jogador. Se nós não precisamos no expor tanto, pode ter certeza que é um outro tipo de jogador. Vai depender muito do que a gente precisa”

“Sempre treino, durante a semana, às vezes nos treinos coletivos, às vezes nos jogos grandes. Sempre coloco o jogador fora de posição justamente para que numa emergência, como tem acontecido, o jogador, embora não esteja bem adaptado já treinou por ali. Até porque a gente vem tendo problemas de zagueiro, então o Rômulo já treinou por aí, o Michel já treinou por aí. É importante ter esses volantes que não têm tanta diferença assim ao jogarem ali atrás.

Busca por novo zagueiro

“A gente tem conversado. Hoje mesmo eu passei para a diretoria que nessas horas temos que manter a calma, porque, no campeonato Estadual, não podemos mais inscrever jogadores. Na Libertador, só poderemos inscrever na outra fase, que vai demorar bastante. Então, não adianta a gente querer trazer um jogador, gastar dinheiro e, daqui a pouco, ver que não era o jogador que a gente queria. Estamos correndo atrás de um zagueiro, mas com calma, justamente por isso. Sem dúvida alguma, vamos trazer um zagueiro, mas vamos procurar de todas as formas não errar no nome”