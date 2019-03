São Paulo lança nova camisa com inspiração no primeiro uniforme

Passado, presente e futuro, assim foi o lançamento da nova camisa do São Paulo para a temporada 2019. O passado trata-se de uma homenagem aos antigos detalhes da primeira camisa do Tricolor do Morumbi: produção artesanal, listras laterais e faixas do peito costuradas a mão. Além da gola em V, para ficar ainda mais parecido com o passado.

Foto: Marcella Azevedo / VAVEL Brasil



Presente, se tratando nas novas tecnologias que a patrocinadora Adidas trouxe para o manto: os fios de microfibras asseguram rapidamente à transpiração da pele, produzindo um efeito de “secagem rápida”.



O futuro ficou por conta dos três nomes que fizeram à apresentação da camisa ao público: Hernanes, Helinho e Cristiane. O profeta já é ídolo do Tricolor. Helinho é cria da base. Cristiane é a camisa 11 da equipe feminina e da seleção brasileira. O que ambos têm em comum? Querem fazer dessa nova camisa, um manto vitorioso e com títulos. Assim como no passado.

Foto: Marcella Azevedo / VAVEL Brasil

A camisa será lançada no clássico diante do Palmeiras, na semifinal do campeonato Paulista, que acontece no sábado às 19h00 no Morumbi. A camisa nova, combina com a leveza do “novo São Paulo”, que vem para o clássico confiando nos “crias de Cotia”.

Vídeo oficial do lançamento da nova camisa

Três linhas. Três faixas. Três cores. E a certeza de que estaremos sempre juntos. #CosturandoGerações pic.twitter.com/ZxFLDbBpsZ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 28 de março de 2019

A camisa estará à venda exclusivamente pelo site da Adidas, lojas próprias e lojas oficiais do SPFC no dia 30 de março. As vendas em demais lojas começam dia 6 de abril. O valor da camisa é de R$ 249,99 (masculino e feminino), R$ 229,99 (infantil) e R$ 249,99, para o mini-kit, composto por shorts e camisa para crianças de 2 a 6 anos.