Alexandre Pato destaca emoção de retornar ao São Paulo: "Para ser mais feliz ainda”

Alexandre Pato, após assinar contrato até 2022 com o São Paulo, foi ao Estádio do Morumbi, na última quinta-feira (28), para acompanhar as obras antes da partida contra o Palmeiras, que acontecerá no sábado (30).

No campo, o jogador vestiu a camisa tricolor e concedeu uma entrevista, divulgada pelo clube paulista nesta sexta-feira (29).

O jogador falou sobre a emoção de defender a camisa são-paulina novamente e disse estar muito feliz com o trabalho que a equipe toda do São Paulo fez.

“Entrar no Morumbi e sentir essa emoção novamente. Aqui fui muito feliz. Agora volto para ser mais feliz ainda. Fiquei muito feliz por todo o trabalho que o São Paulo fez, as pessoas que trabalham na comunicação, as pessoas que trabalham no São Paulo e a diretoria”, disse o atleta.

Pato também destacou a importância do torcedor em sua escolha e a grandeza do clube

“O torcedor foi fundamental para a minha decisão. É como se fosse um abraço de pai, um abraço de mão. Isso pesou muito na minha volta, na minha decisão. Sou feliz de ser aceito. Não vejo a hora de jogar, de fazer gols, fazer o torcedor sorrir e comemorar novamente, porque o São Paulo é muito grande e merece ser tratado como grande”, afirmou.

O atacante ainda contou um pouco sobre a conversa que teve com o técnico Cuca ao telefone e explicou o quanto isso pode ser significativo no momento de uma transferência.

“O Cuca me ligou. Foi na conversa que deu para entender mais o lado dele e ele entendeu o meu lado. O jogador, quando está se transferindo para algum clube ou voltando, o melhor sentimento é quando o clube dá suporte, mas também quando o treinador te liga, quando fala com você. Isso pesou bastante na minha escolha e não vejo a hora de começar a trabalhar com o objetivo de ajudar o time a conseguir títulos, fazer o que o torcedor quer, se doar em campo e buscar títulos, porque o São Paulo é o São Paulo”, ressaltou o atacante.