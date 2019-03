Valentim elogia atuação do Vasco em classificação na Taça Rio: “Gostei muito”

Com emoção até o fim, o Vasco bateu o Bangu pelo placar de 1 a 0, no Maracanã e se classificou para a final da Taça Rio, onde irá enfrentar o Flamengo no próximo domingo (31). O gol do Cruzmaltino foi marcado pelo atacante Tiago Reis, o terceiro em três jogos como titular na equipe.

Na entevista coletiva pós-jogo, Alberto Valentim se irritou logo no início após ser questionado sobre as vaias da torcida: "Gostei muito da atuação do time. Se tivéssemos matado o jogo com dois ou três contra-ataques... Mas começar a coletiva com isso? A torcida apoiou o jogo todo. Conseguimos jogar no campo do adversário, que é muito difícil", afirmou o treinador.

O técnico não poupou elogios para Tiago Reis, que marcou o gol da vitória e seu terceiro gol como profissional. Valentim ressaltou que caso Maxi López tivesse sido relacionado, ainda assim o jovem de 19 anos começaria jogando.

"Vem muito bem. Garoto de muita personalidade. Está aproveitando bem as oportunidades. O Maxi, se tivesse vindo para o jogo... O Tiago começaria jogando. Se estiver tudo bem fisicamente com ele, Tiago vai começar o próximo jogo".

Confira outros trechos da entrevista coletiva

Maxi López

A gente primeiro espera que ele se recupere bem. É um jogador importante, vem fazendo tratamento intensivo. Não sei o nome do empresário dele, mas não é verdade. Está querendo criar tumulto. Se perguntar pro Maxi, ele vai dizer que teve proposta.

Abel Braga

Falei hoje com o Abel por mensagem. É uma profissão de muita emoção. A gente infelizmente tem isso por causa dessa pressão toda. Eu tô começando a carreira e tomo sempre cuidado para ficar tranquilo e não prejudicar a saúde.

Bangu

Depois da nossa derrota para o Bangu, elogiei muito o trabalho do Ado e dos jogadores. Elogio de novo. Foram bem em toda a Taça Rio. Melhoraram muito. Estão de parabéns, porque encontramos um time muito organizado.

Tiago Reis

A gente tem que ir com calma para fazer certos elogios. As críticas são pesadas, e às vezes os elogios também. É um garoto de personalidade, mas está começando agora.

Contra-ataques no fim

Um pouquinho de capricho na finalização, de achar o companheiro melhor posicionado. Não foi pressa, talvez um pouquinho de demora para fazer o passe.

Marcelo Mattos

É um guerreiro. É muito difícil ser jogador de futebol, e quando consegue acaba tendo lesões... Queria ter colocado ele já no jogo em São Januário. Ele quase achou uma bola pro Pikachu, e seria um prêmio para ele.

Pressa do time

Mostrei no vídeo algumas vezes. É importante não perder o equilíbrio, rodar a bola. Hoje conseguimos fazer bem e ter um pouco mais de paciência para que o gol saísse. Estão de parabéns porque fizeram bem.

Preparo

Futebol hoje tem que se preparar muito bem para jogar. Venezuela acabou de ganhar da Argentina. São equipes taticamente muito organizadas, não pode achar que vai ganhar por ter elenco mais caro. A gente cobra isso para se preparar bem.

Luta pelo título da Taça Rio

Nós temos que aproveitar o que o regulamento te dá. Além da chance de ir pra final com vantagem de resultados iguais, temos também o tempo para se preparar para enfrentar o Avaí.