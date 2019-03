Um eliminado, outro classificado: Bahia e Vitória se opõem na Copa do Nordeste

No fechamento da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Bahia foi ao Maranhão encarar o eliminado Sampaio Corrêa. Em contrapartida, o Vitória recebeu o Náutico, que lutava por classificação. No fim das contas, os tricolores passaram vergonha e perderam por 1 a 0. Já os rubro-negros ficaram no empate e, com a derrota do Salgueiro por 3 a 1 para o Ceará, avançaram ao mata-mata.

Vitória 1 x 1 Náutico

Ambos os times entraram buscando a classificação. O primeiro tempo foi corrido. Ruy abriu o placar aos 13 minutos para os mandantes. A partir daí, o Náutico começou a ter mais posse de bola. Ainda antes do intervalo, Jorge Henrique cruzou na medida para Odilávio empatar. No segundo tempo, o jogo foi tomando rumos de aceitação, já que com a combinação de resultados os dois se classificavam. Na saída do gramado, os dois times ficaram contentes com a qualificação.

Sampaio Corrêa 1 x 0 Bahia

O foco do Bahia na temporada era a conquista da Copa do Nordeste. Mas, no Maranhão, o time baiano não foi capaz de furar o bloqueio do Tubarão Boliviano, que fez o único gol do jogo nos acréscimos do primeiro tempo, com um golaço de Cleitinho de trás do meio de campo. Em contra-ataque após falta baiana, o meia do Sampaio recebeu antes da círculo do meio de campo e, de primeira, surpreendeu o goleiro do Bahia. O segundo tempo foi de pressão ineficaz do visitantes desesperados, que foram eliminados com o empate.

Que venha as quartas para o Leão

Nas quartas de final da Copa do Nordeste, o Vitóra visita o Fortaleza, primeiro de seu Grupo A, no Castelão. Lembrando que o mata-mata- excetuando a final, é disputada em apenas um jogo.