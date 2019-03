América-MG e Cruzeiro se enfrentam visando classificação para final do Mineiro

América-MG e Cruzeiro começam a disputar uma vaga para a final do Campeonato Mineiro neste domingo (31), às 16h, no estádio Independência, pelas semifinais da competição. O jogo de volta está marcado para o dia 6 de abril.

Terceiro colocado na tabela classificatória, com 22 pontos e dono de umas das melhores defesas do campeonato, o coelho bateu a Caldense em casa nas quartas de final por 2 a 0 (Gols de Matheus Leonardo e João Paulo). Já o Cruzeiro massacrou a Patrocinense no estádio Mineirão por 5 a 0.

Plano de jogo do América

Com compromissos somente pelo regional e pela Série B neste ano de 2019, o América-MG deve mandar o que tem de melhor a campo. No treino dessa sexta-feira (29), o técnico Givanildo Oliveira teve o retorno do meio-campista Matheusinho, que estava tratando de incômodo muscular.

Por outro lado, o lateral Leandro Silva e o volante Juninho são dúvidas para o confronto deste domingo. O primeiro trata de um estiramento na coxa e o segundo tem dores na coxa esquerda.

Provável escalação: Fernando Leal; Ronaldo, Paulão, Diego Jussani e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho (Christian) e Matheusinho; Felipe Azevedo, Marcelo Toscano e Júnior Viçosa.

Cruzeiro

A equipe do técnico Mano Menezes deverá ter algumas mudanças no desenho que entrará neste domingo. Rodriguinho e Edilson ficaram apenas na academia no treino dessa sexta e poderão ser poupados contra o América-MG.

Orejuela, que estava com a seleção colombiana em amistosos na Ásia, retorna aos planos do treinador celeste. O atacante Raniel participou normalmente com os demais atletas no treino e será relacionado para o duelo da semifinal. Já Thiago Neves se recupera de lesão na panturillha direita e apenas fez corridas em volta do campo.

Provável Cruzeiro: Fábio; Edílson (Orejuela), Léo, Dedé e Egídio; Henrique, Lucas Romero, David (Rafinha), Robinho e Marquinhos Gabriel; Fred (Raniel)