Avaí bate Tubarão e garante mais uma rodada na liderança do Catarinense

O Avaí manteve o grande aproveitamento em casa no ano e bateu o Tubarão por 2 a 0 na 16ª rodada do Campeonato Catarinense. Neste sábado (30), Getúlio e João Paulo marcaram para garantir a oitava vitória avaiana na Ressacada em dez partidas em 2019, assegurando mais uma rodada na liderança do Estadual.

Poucas chances foram criadas na primeira etapa em Florianópolis. O Tubarão, apesar da situação difícil na tabela, conseguiu controlar bem o Avaí, mesmo sem assustar o goleiro Glédson. Aos 41, André Moritz foi substituído por lesão no time da casa, e substituído por Luan Pereira. O Leão tinha mais posse de bola e buscava espaços com tentativas pelo meio, mas sem muita eficiência.

Finalmente, aos 42, o estreante Mosquera deu ótimo lançamento na direita, Iury cruzou e Getúlio apareceu para completar e abrir o placar na Ressacada: 1 a 0.

O Tubarão começou tentando pressionar na segunda etapa, mas sempre tropeçaram nas tentativas de superar a defesa avaiana. Com o time visitante mais exposto, o Avaí conseguiu chegar com mais frequência, e em algumas oportunidades esteve muito perto de ampliar. Aos 24, a principal delas. Pedro Castro avançou pela direita, cruzou forte para o meio e Daniel Amorim apareceu para finalizar de cabeça, mas a bola passou à direita.

Depois de algumas chances passando perto do gol de Belliato, o Avaí aproveitou a saída errada do Tubarão; Luan Pereira tocou rápido e João Paulo tocou no contrapé do goleiro para matar o jogo e fechar o placar: 2 a 0.

Com 33 pontos, o Avaí, já classificado às semifinais, mantém a liderança a duas rodadas do fim da fase inicial. Já o Tubarão permanece na lanterna, com 11 pontos, dois atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

As duas equipes voltam a campo na quarta-feira (3), às 21h30. O Avaí viaja para enfrentar o Brusque, enquanto o Tubarão faz confronto direto contra o Metropolitano, em casa.