Bahia e Vitória buscam classificação contra Sampaio e Náutico na Copa do Nordeste

Decisivo. Assim será o sábado (30) no Nordeste do Brasil. A oitava, e última, rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste será disputada por completa a partir das 16h de hoje. Com isso, os baianos de Vitória e Bahia entram em campo simultaneamente. Os Tricolores precisam vencer e torcer por um tropeço de Náutico ou CSA. Por sua vez, o Rubro-Negro também carece de um triunfo, além de "secar" Salgueiro ou CRB não ganharem suas partidas.

Curiosidade: uma das opções para o Bahia é torcer por uma vitória de seu maior rival sobre o Náutico.

Sampaio Corrêa x Bahia

O grupo tricolor, que somou 12 pontos nos sete primeiros jogos, já está pronto para o confronto diante do eliminado Sampaio. Nesta sexta-feira (29), no Estádio Castelão, em São Luís, o elenco do Bahia finalizou a preparação para o jogo. Enderson Moreira, em campo reduzido, promoveu um treinamento técnico que contou com a presença de Artur e Arthur Caíque.

Com apenas um ponto em sete jogos e sem chances de classificação, o técnico do Sampaio Corrêa deve optar por um time alternativo, já que a equipe só cumpre tabela.

Provável escalação do Bahia: Anderson; Flávio, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Elton e Douglas; Élber, Ramires e Arthur Caíke; Fernandão (Gilberto).

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Andrey; Wanderson, Vitor Salvador, Moisés e Lucas Gabriel; Patrick, Tom, Christian, Eloir e Edgar; Maxuell Samurai.

Vitória x Náutico

As duas equipes têm chances de se classificar, o que faz do jogo de logo mais um confronto com essência de mata-mata. O Leão atualmente tem seis pontos e é o quinto no grupo A. Se vencer, o Vitória pode até ser o terceiro do grupo dependendo dos resultados de Salgueiro (seis pontos) e do CRB (oito pontos).

Vitória em seu último treinamento antes do jogo contra o Náutico (Foto: EC Vitória)

Em contrapartida, o Náutico depende só de si para avançar, basta triunfar. Apesar da terceira colocação, com 14 pontos, o Timbu pode ser ultrapassado por CSA, Bahia e ABC.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo; Jeferson, Victor Ramos, Edcarlos e Fabrício; Leandro Vilela, Léo Gomes, Yago e Andrigo; Léo Ceará e Erick.

Provável escalação do Náutico: Bruno; Hereda, Diego Silva, Sueliton e Assis; Josa, Luiz Henrique e Danilo Pires; Thiago, Robinho e Wallace Pernambucano.