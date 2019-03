Santa Cruz se impõe no Arruda e vence reservas do Confiança com tranquilidade

Já classificado na Copa do Nordeste, o Santa Cruz decidiu entrar em campo neste sábado (30) contra o Confiança com um time misto. Sem chances de classificação, a equipe sergipana encheu o gramado do Arruda de habituais reservas. Resultado: 2 a 0 para o Tricolor pernambucano, com gols do zagueiro Vitão e do atacante Guilherme Queiroz.

A vitória fez o Santa Cruz alcançar o objetivo de terminar a fase de grupos do torneio entre os dois primeiros. Com isso, jogará a partida de volta das quartas de finais diante de seu torcedor, dentro do Arruda, como foi hoje. No mata-mata em questão, o adversário será o CRB.

Em ritmo praticamente que de treino, o Tricolor não demorou para achar o primeiro gol e ter sua imposição premiada. Depois de falta lateral batida com perfeição pelo lateral-direito Marcos Martins, o zagueiro Vitão apareceu na área e testou firme para as redes do goleiro Genivaldo. Destacando-se no fundamento, foi o terceiro gol do defensor no ano.

Sem muita inspiração, os times não criavam muito risco as metas dos arqueiros adversários. Sempre com a bola e se mostrando mais ligado e próximo da área do Confiança, o Santa Cruz controlava a partida e ia namorando a chance de matar o jogo de vez. Conseguiu, já na parte final. Aos 37 minutos da segunda etapa, quando a joia das divisões de base coral Warley deu grande passe para Guilherme Queiroz e o atacante, com categoria, cavou por cima de Genivaldo.

Contratado com expectativa de gols, foi a primeira vez que o jogador ex-Figueirense, Portuguesa e Juventude marcou com a camisa do Santa, após dez partidas. Os minutos seguintes voltaram a ser de pouca transpiração, e o juiz apitou para vitória caseira dos recifenses em uma altura em que os times visivelmente já mostravam-se conformados com o placar. O Santinha satisfeito, o Confiança resignado.