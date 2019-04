Londrina goleia Athletico e avança no returno do Paranaense

O Londrina goleou o Athletico por 4 a 1 na tarde deste domingo (31), pela última rodada da fase de grupos da Taça Dirceu Krüger, e garantiu uma vaga na próxima fase do estadual. A equipe da capital já estava classificada, com 12 pontos, como líder do Grupo A, e agora enfrenta o Rio Branco na semifinal do segundo turno. O Tubarão enfrenta o outro grande da capital, o Coritiba.



Não demorou muito para o Londrina abrir o placar no Estádio do Café. Logo aos quatro minutos Luquinha acertou bom chute de fora e deixou o Tubarão em vantagem. A pressão da equipe da casa era enorme, e o segundo gol veio nove minutos depois, aos 13, quando Anderson Oliveira sofreu pênalti, convertido por Germano. O Furacão, que estava com a equipe reserva do time de aspirantes, não conseguia acertar suas jogadas, e foi punido com o terceiro gol, aos 29 minutos, marcado por Marcelinho. O Athletico foi para os vestiários sem dar trabalho algum ao goleiro adversário, Matheus Albino.



A jovem equipe rubro negra voltou mais ligada para a segunda etapa e teve algumas boas chances, finalmente fazendo Albino trabalhar. Foram três oportunidades, mas o gol só saiu na quarta, aos 13 minutos, quando Erick recebeu bom passe na área e diminuiu o placar. Mas a reação do Furacão parou por aí. Luquinha e Anderson Oliveira desperdiçaram boas chances, mas Luidy não. O atacante que entrou no segundo tempo bateu cruzado de dentro da área e marcou o quarto gol.



Com o resultado, ambas as equipes se classificaram para a próxima fase, e as semifinais ficaram assim:

Athletico x Rio Branco-PR no sábado (6), às 16h;

Coritiba x Londrina no domingo (7), às 16h.



Mas antes, as duas equipes têm compromissos por torneios diferentes. O Londrina encara o Botafogo-PB, na quarta-feira (3), às 20h30, no Estádio do Café, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, enquanto o Athletico tem uma das partidas mais importantes do ano, contra o Boca Juniors, pela fase de grupos da Libertadores, na terça-feira (2), às 21h30, na Arena da Baixada.