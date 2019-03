De olho na semifinal: Chapecoense enfrenta Brusque pelo Campeonato Catarinense

De olho na semifinal e buscando a vaga ainda nesta noite de domingo (31), a Chapecoense entra em campo por duelo contra o Brusque na Arena Condá, às 18h, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Catarinense.

O jogo conta o retorno do atacante Rildo, que estava sendo poupado por dores nas costas. Quem comandou o último trabalho da equipe antes da partida foi o auxiliar técnico, Emerson Cris, que também estará na beira do gramado antes de repassar o comando ao novo treinador, Ney Franco.

Familiarizado com as categorias de base do clube, Cris conta com uma lista composta de jogadores que subiram para o profissional recentemente e a presença do veterano Gum, que já está à disposição do time. Alguns titulares foram poupados e sequer estão entre os relacionados.

Dentro do G-4 desde o início da competição, a Chapecoense já era considerada uma das favoritas a brigar pelo título, já o Brusque superou as expectativas e também está duelando para ficar entre os quatro primeiros. O Quadricolor se encontra na quinta colocação, com três pontos a menos que o Marcílio Dias, último time do G-4.

Provável Chapecoense: João Ricardo; Bryan, Luiz Otávio, Gum e Vinícius Freitas; Amaral, Augusto e Diego Torres; Rildo, Alan Ruschel e Perotti.

Provável Brusque: Paulo Sérgio; Edilson, Ianson, Cleyton e Neguette; Valkenedy, Everton Dias e Clebinho; Jefferson Renan, Airton e Isac.