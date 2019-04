Criciúma vence Metropolitano fora de casa e segue em busca das semifinais no Catarinense

O Criciúma continua na caça ao G-4 do Campeonato Catarinense. Pela 16ª rodada, visitou o Metropolitano na tarde deste domingo (31) com a missão de vencer para continuar com chances de classificação às semifinais, e fez bem o seu papel. Andrew, no inicio do segundo tempo, marcou o único gol do confronto.

Com objetivos bem definidos, as duas equipes precisavam a qualquer custo da vitória. Na falta de inspiração, não faltou vontade aos jogadores em campo, o que deixou o jogo bastante truncado e faltoso no primeiro tempo.

O Metropolitano, contando com o apoio da torcida, tentou fazer uma pressão inicial, mas sem sucesso. As melhores chances foram do Criciúma, sempre em cruzamentos para a área. Aos oito minutos de partida, Sandro desviou de cabeça após cobrança de escanteio e quase marcou.

Aos 15, em novo tiro de canto, o zagueiro conseguiu outra cabeçada, salva em cima da linha por Schmoller. Na sobra, Reis, de costas para o gol, pegou de voleio e o goleiro Fabian Volpi fez a defesa.

O goleiro do Verdão do Vale apareceu novamente aos 32 minutos. Em cobrança de falta de Caíque, se esticou para espalmar. Foi a última intervenção da primeira parte do duelo.

Os visitantes continuaram com mais volume de jogo na segunda etapa. Apertando a saída de bola adversária, Andrew desarmou o zagueiro Café e saiu frente a frente com Fabian Volpi para definir com categoria na saída do goleiro: 1 a 0.

O revés no placar fez o Metropolitano ficar mais nervoso em campo, o que resultou na expulsão de Márcio Rozário. O defensor dividiu uma bola com o cotovelo, levou o segundo amarelo e foi para o vestiário mais cedo.

Com um jogador a mais, o Tigre passou a ter oportunidades para definir o confronto, mas pecou na finalização. Julimar e Reis tiveram ótimas chances de marcarem o segundo gol, mas Fabian Volpi salvou os donos da casa.

Próximo ao fim do jogo, o Metrô se lançou ao ataque em busca do empate, mas sem sucesso. No desespero, até conseguiu bolas alçadas na área, com vantagem para a defesa tricolor, que segurou o resultado.

Agora, o Tigre salta da sétima para a quinta colocação e fica a dois pontos do Marcílio Dias, que hoje estaria na segunda fase do torneio. O Metrô, por outro lado, perde a chance de se afastar da zona de rebaixamento. Segue na oitava colocação, mas com apenas um ponto de vantagem para o Hercílio Luz, e dois para o Tubarão, que podem ultrapassá-los na próxima rodada.

Na 17ª rodada, o Criciúma recebe o Joinville, no Heriberto Hülse. Já o Metropolitano, visita o Tubarão, em um confronto direto na luta pela permanência. Ambos os jogos serão na próxima quarta-feira (3), às 21h30.