Fred marca três vezes, e Cruzeiro amplia vantagem sobre América-MG na semi do Mineiro

O Cruzeiro bateu o América-MG na tarde deste domingo (31), por 3 a 2, no Independência, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Fred marcou todos os gols da equipe visitante no primeiro duelo. Diego Jussani e Jonatas Belusso fizeram para o Coelho.

Os primeiros 45 minutos foram de um jogo pegado no meio de campo, com muitos erros de passe dos dois lados. O Cruzeiro levou perigo primeiro, em lance de Marquinhos Gabriel, aos quatro minutos. Aos 11, Christian assustou em um chute da intermediária.

Mas, cinco minutos depois, a Raposa abriu o placar após uma bela jogada pela esquerda, quando Rafinha lançou Egídio, que cruzou para Fred escorar de cabeça para as redes. Depois do gol, o Coelho até tentou tomar ser mais ofensivo, mas demonstrou muita dificuldade na criação. Nenhum dos times assustou o goleiro adversário, e o primeiro tempo terminou com 1 a 0 no placar.

Se o primeiro tempo foi truncado, a etapa complementar foi muito aberta. Logo aos seis minutos, Robinho roubou a bola de Zé Ricardo e entregou para Fred mandar para as redes, ampliando o marcador: 2 a 0. O Cruzeiro praticamente não era incomodado na partida, mas aos 11, João Paulo cobrou escanteio na cabeça de Jussani, que subiu sozinho para descontar o placar.

No entanto, em nova falha da defesa, o Coelho levou o terceiro. E, mais uma vez, foi de Fred, que empurrou para as redes após cruzamento de Marquinhos Gabriel. Em mais uma bola parada de João Paulo, aos 38, Belusso desviou de cabeça para marcar o segundo do time alviverde e dar números finais à partida: 3 a 2.

Antes de enfrentar novamente o América, o Cruzeiro entra em campo na quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), para enfrentar o Emelec, no Equador, pela Libertadores. O Coelho, por sua vez, só volta a atuar no clássico do Mineirão.