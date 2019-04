Opinião: equipe do Fluminense e Fernando Diniz merecem uma segunda chance no Carioca

Tenho visto muitas reclamações de torcedores do Fluminense nas redes sociais sobre a presença do clube no Campeonato Carioca. Muitos dizem que deveria usar time reserva, que sempre é prejudicado e tudo mais. Concordo que não temos tido sorte nos últimos anos na competição, mas apesar disso não consigo imaginar que qualquer torcedor não esteja ansioso para mais uma fase final do Cariocão.

A equipes comandado por Fernando Diniz apresentou um belo futebol na competição e merecia uma segunda chance de estar na fase decisiva. Seria triste ver uma time ser eliminado sem ao menos entrar em campo.

Nossos clubes vivem de rivalidade e nada melhor do que enfrentar o Flamengo em uma semifinal geral de Carioca. A equipe que tem o melhor elenco do Estado atualmente, mas que nem por isso se sobressaiu nos últimos três confrontos. O Flu com todas suas dificuldades tem conseguido competir com o favorito mesmo o retrospecto não sendo favorável: são duas derrotas e uma vitória.

Por conta do regulamento esdrúxulo redigido pela FFERJ, o Tricolor estava dando adeus do Campeonato Carioca sem ao menos jogar. O título do Flamengo na Taça Rio trouxe de volta o Flu ao Estadual. História que já se repetiu quando foi campeão em 1984 com gol de Assis justamento contra o Rubro-Negro.

Foto: Acervo Histórico Fluminense

Naquele ano, o Fla "ressuscitou" o Flu no Carioca. Na penúltima rodada, bastava vencer o Campo Grande para tirar as chances de classificar o Tricolor para o triangular final como o time de melhor campanha nos dois turnos. Empate por 1 a 1, com Tita perdendo pênalti. No sábado seguinte, o Flu venceu o Fla por 2 a 1 na última rodada da Taça Rio e garantiu a vaga. Na decisão, ambos venceram o Vasco e na final o gol de Assis deu o bicampeonato ao Fluminense, que tinha sido o campeão brasileiro daquele ano. História.

O grupo Tricolor tem mais uma vez a chance de fazer história. E a presença de sua torcida é fator primordial neste desafio. Como diria Nelson Rodrigues: “Uma torcida não vale a pena pela sua expressão numérica. Ela vive e influi no destino das batalhas pela força do sentimento. E a torcida tricolor leva um imperecível estandarte de paixão”.

Ou seja, sábado TODOS AO MARACANÃ.