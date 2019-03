No Centenário, Caxias e Inter dão início à semifinal do Campeonato Gaúcho

Na sua reta final, o Campeonato Gaúcho entra na fase semifinal nesse domingo (31) às 16h. No estádio Centenário, em Caxias do Sul, Caxias e Internacional duelam por uma vantagem na partida de ida. Pensando na Libertadores, o Colorado escalará uma equipe praticamente reserva, enquanto o Grená apostará na força da torcida e do mando de campo para conseguir um bom resultado.

Com desfalques, Caxias tenta confirmar bom retrospecto em casa no Gaúchão

Nessa edição do estadual, a equipe grená disputou cinco partidas no Centenário e venceu quatro, perdendo apenas para o Grêmio - que foi o líder da fase de classificação. Buscando manter a boa campanha em seus domínios, a equipe do técnico Pingo tentará começar a semifinal com o pé direito.

Além disso, desde 2009 a equipe da Serra Gaúcha não vence um mata-mata contra o Inter pelo Gaúcho. Para essa tarde, o Caxias não terá cinco jogadores: Lee, Muriel,Ruan e Júnior Alves. Além disso, Rafael Gava é dúvida e poderá ser substituído por Eliomar.

O atacante Bruno Alves comentou sobre jogar a primeira em casa: "É bom jogar a primeira em casa para fazer um bom resultado e jogar mais tranquilo na volta. O Inter é o favorito. Temos que entrar bem concentrados. Se não jogarmos com medo e mantivermos nosso estilo de jogo, vamos buscar a vitória".

Poupando para a Libertadores, Inter tenta se manter vivo na semifinal

Visando o confronto contra o River Plate-ARG, pela terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores, o Colorado mandará a campo logo mais uma equipe praticamente reserva. O meia Patrick retorna após sentir dores musculares.

Titular nessa tarde, Rithely destacou a importância da partida de ida, mesmo sem a equipe titular, e afirmou que quem entrar em campo terá que ter muita atenção para não complicar a tarefa visando o duelo no Beira-Rio:

"Sabemos muito bem o quão importante é o primeiro jogo. Temos que ir para lá (Caxias do Sul) para decidir. Pode mudar muita coisa, então temos que entrar com muito cuidado, esperteza para não ter nenhuma dificuldade no jogo da volta".