Felipão afirma que não tem favorito: “Os campeonatos são bem equilibrados”

O técnico Luis Felipe Scolari concedeu entrevista coletiva após o jogo entre São Paulo e Palmeiras, no estádio do Morumbi, pela primeira partida das semifinais do Campeonato Paulista. O jogo terminou 0 a 0 e a decisão ficará para o próximo domingo (7).

Ele começou falando sobre o VAR. O árbitro de vídeo foi acionado novamente na partida e gerou polêmica após cancelar um pênalti para o Palmeiras.

“Eu já disse que não tem o que falar. Todos estão vendo que quem manda no jogo é quem está na cabine. Se assobiar na cabine, o cara faz. O árbitro não manda mais nada. Não toma decisão nenhuma. Ele está esperando que o lá de cima fale alguma coisa. Ele não tem mais autoridade nenhuma, zero. Não é por conta do jogo de hoje, está sendo assim em todo lugar. Ou coloca o VAR realmente para funcionar de acordo que o árbitro tenha capacidade de decidir, ou ele vai decidir pelos outros, pela televisão. Se a gente decidir pela televisão, muitas vezes eu posso mexer um pouquinho para lá ou para cá. Entenderam, ok?”

Depois, ele respondeu sobre o desempenho das equipes na partida, não deixando de elogiar o adversário. “Os jogadores jogaram muito bem, tanto o nosso time como o do São Paulo. Gostei das modificações do Mancini, a forma como o São Paulo modificou seu time. Ótimo ver o trabalho bem feito pelo Mancini e todos os jogadores do São Paulo, e também ver minha equipe trabalhando de uma forma interessante de ver.”

Ele ainda descartou qualquer tipo de favoritismo para o Verdão na próxima rodada. “Não sei. Depois do jogo te digo. Eu acho que Palmeiras e São Paulo, para vocês da imprensa, vocês elegem... O fulano é bonito e é mais favorito. Nós, técnicos, sabemos que é igual. Não tem favoritismo. Nem em clássico e nem em nenhum jogo. Os campeonatos são bem equilibrados.”

Veja outras respostas de Felipão:

Gustavo Gómez: “ Preocupa, porque voltou machucado lá do Paraguai. Foi fazer um teste ontem e tentar fazer alguma corridinha, mas sentiu o tornozelo. Hoje ainda é sábado, temos domingo e segunda. Pelo que eu já vivi no futebol, como atleta e depois como técnico, eu acho bastante difícil ele ter condições para terça-feira. Mas o departamento é fantástico e vem fazendo um trabalho maravilhoso. Pode ser que viaje agente faça o teste lá.”

Victor Luis: “ O Victor sentiu dor ali naquele lance e, pelo jeito, não é nada mais difícil que eu não posso recuperar até segunda-feira. “

Cuca: “Eu acho que o Mancini pode não estar na beira do campo domingo que vem, mas a imagem desse time não é do Cuca, mas sim do Mancini. Foi ele que trabalhou. Claro que o Cuca deve estar supervisionando, conversando, mas é ele quem está no dia-a-dia e ele é quem fez essas mudanças. Ele tirou A, tirou B, mandou embora C, D. Por isso eu valorizei o trabalho do Mancini. Agora o Cuca com ele, provavelmente vão se dar muito bem. Posso dizer por mim: quando trabalhei com o Mancini eu adorei.”

Amizade com o Mancini: “Só nos 90 minutos ali que a gente briga, isso é normal. Eu penso que, com os treinadores, eu sempre tive uma amizade muito grande. A gente respeita independente de qualquer coisa. Nós técnicos deveríamos implementares ambiente de amizade de carinho entre nós. Cada um brigue pelo seu time, mas depois do jogo acabou.”

Decisão em casa: “ Nós decidimos em casa, não sei se foi em 2016, e perdemos. Nós decidimos em casa no ano passado e perdemos. Quando é jogo de duas equipes com grande capacidade e boa qualidade como tem Palmeiras e São Paulo, tanto faz jogar aqui eu jogar lá. Tem que fazer gol e pronto.”

Conquista do Paulista: “Representa tudo aquilo que eu disse desde o início. Embora a Federação não valorize esse meu procedimento, venho tentando colocar os meus atletas, já que é um campeonato espetacular para conseguir a vitória, conseguir o título. Mais tarde vocês vão entender o porque que eu falo isso. É um campeonato que queremos ganhar e vamos entrar para ganhar.”