Treze anuncia saída de jogadores e inicia reformulação do elenco para disputa da Série C

A má campanha no Campeonato Paraibano refletiu na análise da diretoria do Treze para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Uma grande reformulação no elenco, que já estava prevista após a precoce saída do estadual, começou a ocorrer no Presidente Vargas.

Na tarde desta segunda-feira (1), a diretoria do Galo da Borborema anunciou a saída de quatro jogadores, sendo eles o goleiro Alex, o lateral direito Matheus Rubens, o volante Misso e o meia Diego Peixoto. De acordo com a nota publicada nas redes sociais, os atletas entraram em acordo com o clube para que houvesse uma rescisão contratual.

Diante das primeiras dispensas oficializadas, novas contratações devem ser anunciadas pelo Treze ainda nesta semana. O lateral esquerdo Silva e o meia Patrick, que atuaram pelo Galo em 2018, estão retornando ao clube para a disputa da Série C.

A diretora, em meio ao planejamento, confirmou que mais dispensas serão oficializadas ao longo desta semana. O Treze também está em busca de um técnico, já que Kleber Romero voltará ao cargo de auxiliar. Flávio Araújo é o nome preferido pela cúpula alvinegra. O treinador foi vice campeão da Série D em 2018 pelo Galo da Borborema.