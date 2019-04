Campinense solicitará adiamento do segundo jogo contra Atlético-PB pelo Campeonato Paraibano

O Campinense vai formalizar à Federação Paraibana de Futebol (FPF) o pedido de adiamento do segundo jogo da semifinal do Campeonato Paraibano contra o Atlético-PB. A partida está marcada para o próximo domingo (7), às 16h, no estádio Perpetão, em Cajazeiras.

A diretoria da Raposa alega que o mesmo critério da última rodada deve ser aplicado na semifinal, com as partidas ocorrendo no mesmo dia e horário. Além disso, para o Campinense, os jogos vão decidir, a partir da classificação geral, quem ficará com as vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro pelos próximos dois anos.

De acordo com o regulamento do Campeonato Paraibano, as duas vagas para a Série D serão distribuídas para as equipes mais bem colocadas, com exceção do Botafogo-PB, que disputa a Série C. Neste momento, o Belo lidera a classificação geral com 24 pontos, sendo um a mais que o Atlético-PB. O Campinense vem logo atrás com 18, seguindo pelo Nacional de Patos, que soma 15. Terminando desta forma, Trovão Azul e Raposa garantiriam o lugar na quarta divisão.

Na semifinal, a primeira partida entre Campinense e Atlético-PB terminou empatada por 1 a 1. Qualquer empate leva a decisão da vaga para a disputa de pênaltis. Quem vencer ficará com o lugar garantido na decisão do Campeonato Paraibano.