Após defesa que garantiu vaga ao Coxa, Muralha comemora: "Feliz por ter ajudado"

O Coritiba garantiu uma vaga na semifinal da Taça Dirceu Krüger, o segundo turno do Campeonato Paranaense, após vencer o Paraná por 1 a 0, no Estádio do Pinhão, e o goleiro Alex Muralha foi o nome da partida, fazendo uma defesa importante que assegurou os três pontos e a classificação ao Coxa.



A primeira defesa importante foi quando Muralha saiu do gol em meio a confusão na área e evitou uma finalização que prometia perigo. Ele chegou a cair no gramado com dores, mas conseguiu seguir na partida. Já a segunda defesa foi coisa de cinema. O volante paranista, Itaqui, cobrou bela falta, e a bola tinha endereço, mas Muralha pulou bem e fez uma linda defesa. Tão linda que, segundo o goleiro, dá pra emoldurar.



"Feliz por ter ajudado. Acho que dá para ir para o quadro. Consegui sair na foto", disse.



Após uma passagem conturbada pelo Flamengo, onde sofreu várias críticas, Muralha foi emprestado ao Albirex Niigata, do Japão. Quando seu empréstimo acabou, em 31 de dezembro de 2018, o goleiro voltou a Flamengo apenas para ser emprestado novamente, desta vez ao Coritiba, em março deste ano.



Alex substitui Wilson, que sofreu uma lesão na mão. Ele relata que tem sido muito bem tratado pelos torcedores, e se disse surpreso pela acolhida.



"Fiquei muito feliz por esse acolhimento e carinho. Todos estão sempre dizendo que estão na torcida por mim, e isso deixa a gente contente. Tenho que trabalhar dentro de campo e fazer isso valer a pena. Ganhando, vamos trazer mais pessoas do nosso lado, e isso é importante, apoiando até o final e ter o acesso esse ano", comentou.



O Coritiba de Muralha volta a campo no próximo domingo (7), às 16h, contra o Londrina, em jogo válido pela semifinal da Taça Dirceu Krüger.