Cruzeiro fecha contratação de atacante Pedro Rocha, ex-Grêmio

A diretoria do Cruzeiro acertou a contratação de mais um reforço para esta temporada. Desta vez, se trata do atacante Pedro Rocha, que estava há duas temporadas no futebol russo. O jogador pertence ao Spartak Moscou-RUS e vem por empréstimo por um ano. Ele deve chegar na quinta-feira (04) para fazer exames e a assinatura de contrato.

EU SOU CABULOSO OU NÃO SOU? 💪#PedroRochaÉCruzeiro, NAÇÃO AZUL! 🔵⚪🦊👊🏼 https://t.co/2M9WQ7ppV8

— Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) 2 de abril de 2019



A vontade de Rocha de voltar atuar no Brasil, ficar mais perto da família e a boa proposta do Cruzeiro pesaram na decisão do jogador, que foi cobiçado pelo rival Atlético-MG no início da temporada. O atleta era desejo antigo da raposa e os russos antigamente só aceitavam vender o jogador em definitivo. Em julho de 2018, o Cruzeiro chegou a formalizar uma proposta, mas não convenceu a diretoria do Spartak Moscou-RUS.

Em 17 partidas disputadas em solo russo, Pedro Rocha balançou as redes apenas uma vez. Porém foi no Grêmio que o jogador conseguiu projeção internacional. Em 126 jogos, ele anotou 32 vezes e deu 19 assistências.

Ficha Técnica:

Nome: Pedro Rocha Neves

Idade: 24 anos

Altura: 1,78m

Clubes anteriores: Juventus-SP (2013), Grêmio (2015 -2017), Spartak Moscou (2017-2019), Cruzeiro (atual)