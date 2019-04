CRB e Bahia ficam no empate no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil

No jogo da ida da terceira fase da Copa do Brasil, CRB e Bahia empataram nesta terça-feira (02) por 1 a 1 no estádio Rei Pelé em Alagoas. Os gols da partida foram marcados por Zé Carlos de pênalti para o CRB e Arthur Caíke para o Bahia.

PRIMEIRO TEMPO:

A partida começou muito agitada, logo aos 11 minutos da etapa inicial, Élber fez linda jogada pelo lado direito, que cruzou para Arthur Caíke finalizar dentro da área, obrigando Edson Mardden a fazer uma defesa milagrosa. Aos 16 minutos, o CRB chegou com perigo pela primeira vez no jogo, Lucas cruzou na área para Felipe Menezes livre de marcação finalizar, passando muito perto do gol tricolor. Após lançamento, William Barbio ganhou na corrida de Moisés, que derrubou o atacante dentro da área, pênalti, que foi convertido pelo atacante Zé Carlos aos 21 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar para o Galo.

SEGUNDA ETAPA:

O segundo tempo começou do mesmo jeito do primeiro, logo no início, Felipe Menezes saiu jogando errando, a bola sobrou para Élber que mandou um foguete para a meta de Edson Mardden, que fez outra boa defesa. E o jogo parecia ser Élber contra Edson Mardden, aos 13 minutos, a bola sobra para o atacante que finaliza de três dedos e o goleiro alvirrubro salva mais um chute. Aos 26 minutos, o CRB parte em contra-ataque rápido contra três jogadores do Bahia, a bola chega em Matheus Silva que arriscou de fora da área, a bola passou beliscando a meta do goleiro Anderson. Aos 30 minutos saiu o gol de empate do Tricolor de Aço. Após chute cruzado de Moisés, Arthur Caíke pega de primeira e empurra para o gol adversário. Já nos minutos finais, o Bahia ainda teve a chance de virar o jogo, após dividida, a bola sobra para Arhur Caíke que chuta cruzado, passando perto do gol.

Os dois times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (09) às 19h15 na Arena Fonte Nova.