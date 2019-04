Sampaio Corrêa e Imperatriz empatam sem gols pela semifinal do Maranhense

Sampaio Corrêa e Imperatriz empataram sem gols na noite desta terça-feira (2), no estádio Castelão, em São Luís, no primeiro confronto válido pela semifinal do Campeonato Maranhense. Com o resultado, o Cavalo de Aço joga por qualquer empate para chegar até a decisão do estadual.

A partida decisiva acontece no próximo sábado (6), às 20h, no estádio Frei Epifânio, em Imperatriz. O Sampaio Corrêa precisa vencer o Cavalo de Aço para ficar com a vaga na grande final, enquanto a equipe mandante, por ter feito uma campanha melhor que a Bolívia Querida, joga por dois resultados iguais.

Boas chances

O primeiro tempo teve boas chances para as duas equipes. Jogando em casa, o Sampaio Corrêa tentou se impor diante do Imperatriz, mas não obteve êxito na estratégia. Quem assustou foi o Cavalo de Aço, quando Marcos Paulo cobrou falta e a bola passou perto do gol de Andrey.

Logo em seguida, Marcos Paulo fez uma boa jogada, passou pela marcação e tentou finalizar, mas a defesa da Bolívia Querida se recuperou e mandou a bola para escanteio. A resposta do Sampaio veio com Patrick, que arriscou um chute de fora da área e assustou o goleiro Jean,

A última chance da primeira etapa foi dos donos da casa. Lucas Gabriel fez boa jogada e cruzou para a grande área. Na sobra, Wanderson bateu pro gol e a bola foi pela linha de fundo.

Frieza e nada de emoção

Quem esperava um segundo tempo agitado ficou apenas com a expectativa. A tendência era de um Sampaio Corrêa ofensivo, em busca de um gol para ir até Imperatriz com uma vantagem, mas a Bolívia Querida quase não assustou o goleiro Jean.

A única boa oportunidade criada na segunda etapa foi por parte dos donos da casa. Aos 13 minutos, Maxuel arrisca um chute cruzado e Jean espalma. No rebote, Lucas Gabriel finaliza, mas a bola vai pela linha de fundo.

O Sampaio Corrêa tentava criar oportunidades, mas esbarrava na boa marcação do Imperatriz. Bem posicionado diante da sua estratégia, o Cavalo de Aço segurou a Bolívia Querida e o empate sem gols até o apito final.