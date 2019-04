FPF rejeita solicitação do Campinense e mantém semifinal no domingo

A Federação Paraibana de Futebol (FPF) indeferiu, na tarde desta terça-feira (2), o pedido de adiamento da segunda partida da semifinal do Campeonato Paraibano entre Campinense e Atlético-PB efetuado pela diretoria da Raposa. Logo, o confronto decisivo ocorrerá no próximo domingo, às 17h, no estádio Perpetão, em Cajazeiras.

A diretoria do Campinense formalizou o pedido de adiamento justificando que os confrontos de volta da semifinal deveriam ocorrer no mesmo dia e horário, pois os resultados vão definir, além dos finalistas, as equipes que vão ficar com as vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro nos próximos dois anos.

Como o Regulamento Geral das Competições CBF não obriga a FPF a promover os confrontos simultaneamente, a entidade negou a solicitação, mesmo que houvesse sentido no âmbito de competição. Assim, o calendário não sofrerá nenhuma alteração.

Campinense e Atlético-PB empataram o primeiro jogo por 1 a 1 no último domingo (31). No confronto de volta, qualquer resultado de empate leva a decisão da vaga para a disputa de pênaltis. Quem vencer avançará para a final do Campeonato Paraibano e vai esperar o adversário que sairá do duelo entre Botafogo-PB e Nacional de Patos.