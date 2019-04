Atlético-MG busca primeira vitória contra o Zamora para seguir vivo na Libertadores

Sob pressão, o Atlético-MG recebe o Zamora-VEN no Mineirão, a partir das 19h15, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Galo precisa urgentemente da vitória para somar seus primeiros três pontos na competição, sair da lanterna do Grupo E e seguir na briga pela classificação. Ambos ainda estão zerados.



Levir Culpi e companhia precisam garantir o primeiro triunfo na Libertadores. Cerro Porteño-PAR, agora com nove pontos, venceu o Nacional-URU, que tem seis, nesta terceira rodada, por 1 a 0. Uma derrota para o Zamora pode acelerar a eliminação do clube mineiro.

Drama atleticano

O tom de dramaticidade da partida está nas alturas devido aos dois revés alvinegras na Libertadores, para Nacional e Cerro Porteño, deixando os brasileiros em situação delicada.

Até mesmo um empate mantém o Galo na má fase. Com um ponto, o Atlético teria mais nove para disputar e para seguir teria de contar com os resultados dos rivais de grupo. A tensão é enorme e o homem-gol, Ricardo Oliveira, foi direto em sua avaliação da partida.



"Não podemos falhar-disse de forma direta e sucinta sobre o jogo. Levir terá quase todo o elenco à disposição e vai levar sua força máxima à campo. A única dúvida é se Adílson começa jogando, pois retorna à equipe depois de se recuperar de problemas no joelho direito."

Provável escalação do Atlético-MG: Victor; Guga, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Adílson(Jair), Zé Welison; Luan e Cazares. Maicon Bolt e Ricardo Oliveira. Técnico: Levir Culpi

Dois jogos no mesmo dia, Zamora?

A clube equatoriano treinou em BH na segunda e na terça-feira, ambas as atividades foram fechadas à imprensa. Vale lembrar que o Zamora vai entrar em campo duas vezes no mesmo dia. Primeiro, às 17h (de Brasília), o time, com elenco totalmente alternativo, duela contra o Deportivo La Guaira, em Caracas, pelo Campeonato Venezuelano. A direção do Zamora até que tentou adiar a partida, porém não conseguiu. Já às 19h15, o Atlético-MG é o adversário do time principal.



Provável escalação do Zamora-VEN: Joel Graterol; Carlos Castro, Javier Maldonado, Kevin De La Hoz, Mayker González; José Soto, Oscar Hernández; Edixon Mena, Gustavo Rojas, Antonio Romero y Ángel Osorio. Técnico: Alí Cañas.