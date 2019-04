Passeio rubro-negro! Marco Ruben faz três e Athletico-PR goleia Boca Juniors

Foi uma noite perfeita para o torcedor do Athletico Paranaense. Em jogo válido pela terceira rodada da primeira fase da Libertadores, o Furacão atropelou o Boca Juniors e assumiu a liderança do grupo. Marco Ruben, o camisa 9 argentino, foi o grande destaque da partida, marcando os três gols.

O jogo

Foi com intensidade do início ao fim. O Athletico, atuando da mesma maneira que o consagrou no ano passado, não deu brechas ao rival. Logo no início de jogo, os donos da casa tiveram três chegadas com perigo.

Primeiro, Renan Lodi avançou pela esquerda e cruzou para Nikão, que chegou atrasado no lance. Depois, o lateral-esquerdo dominou na entrada da área e foi travado na hora do chute. Aos 15 minutos, após cobrança de escanteio de Bruno Guimarães, a bola passou muito perto do gol, sem ninguém para completar.

A blitz inicial já dava mostras do que estaria por vir. O Boca Juniors, porém, perdeu uma chance crucial aos 28. Em contra-ataque, Reynoso chegou batendo em cima da zaga. Na sequência, ele tentou outra vez, vendo Santos fazer grande defesa.

Em rápida resposta, o Furacão obrigou Andrada a trabalhar. Rony, de fora da área, mandou uma bomba, espalmada pela linha de fundo pelo goleiro argentino.

O primeiro gol veio aos 36. Rony avançou pela esquerda, cruzou na medida para Lucho Gonzalez, que ao errar o chute, deixou Marco Ruben sozinho para definir para as redes.

Segundo tempo para ninguém colocar defeito

Depois de uma primeira etapa bastante disputada, o segundo tempo foi marcado pelo domínio atleticano. Os visitantes assustaram uma única vez, aos 3 minutos, em um chute de Benedetto que passou por cima do gol. Depois, só deu Furacão.

Aos 15, Rony disparou em velocidade, foi derrubado, conseguiu se levantar e tocou na saída do goleiro. Sem muita força, a bola foi afastada pela defesa. Aproveitando o embalo, Marco Ruben marcou pela segunda vez aos 23. Bruno Guimarães recebeu dentro da área, bateu cruzado e a bola sobrou limpa para o centroavante fazer 2 a 0.

O argentino transformou a vitória em goleada aos 35. Depois de escanteio cobrado, Nikão finalizou na trave. No rebote, o artilheiro do Athletico completou de cabeça: 3 a 0.

Minutos depois, Marcelo Cirino ainda teve a chance de fazer mais um. Frente a frente com o goleiro, tentou aproveitar um rebote, mas mandou por cima do alvo.

Pela Libertadores, os dois times voltam a jogar na próxima semana. O Athletico recebe o Tolima, na Arena da Baixada, na terça-feira, às 19h15 (de Brasília). O Boca encara o Jorge Wilstermann, em La Bombonera, na quarta-feira, às 21h30.