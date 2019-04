Luverdense e Fluminense iniciam disputa pela classificação na próxima fase da Copa do Brasil

Luverdense e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (03), no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, pela terceira fase da Copa do Brasil, às 19h15 (de Brasília). Nesta fase, as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. Não há mais a vantagem do gol fora de casa na competição.

Esta será a primeira partida entre os clubes na história, jamais se enfrentaram por partidas oficiais. O segundo jogo será na próxima terça-feira (09), no Maracanã, às 19h15 (de Brasília).

O trio de arbitragem vem do Rio Grande do Norte. Caio Max Augusto Vieira comanda a partida. Seus assistentes serão Vinicius Melo de Lima e Flávio Gomes Barroca.

Luverdense aposta no fator campo para garantir um bom resultado na partida de ida

Após perder o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mato-grossense para o Cuibá por 2 a 0, o Luverdense quer aproveitar o fator casa para surpreender o Fluminense. A equipe chegou a terceira fase após eliminar o Corumbaense-MS ao empatar em 0 a 0 e o Figueirense, vencendo por 1 a 0.

O técnico Júnior Rocha não terá nenhum desfalque para o duelo. Lucas Braga, que teve um trauma abdominal, está liberado. A tendência é que a equipe seja a mesma que perdeu para o Cuiabá.

Sobre a partida de ida em casa, o treinador declarou ser fundamental: “Sabemos que não é um estádio moderno, não é um Maracanã, mas o gramado está em condições de desempenhar um bom futebol. E nós conhecemos o campo como ninguém. Nós treinamos nele. O fator casa é fundamental para conseguirmos um resultado bom. A gente confia no grupo” disse.

A provável escalação é: Edson; Da Silva, Hélder, Kaique, Jefferson Recife; Moisés, Helder Ribeiro, Lucas Braga, Fabiano; Junior Lemos, Igor Leandro.

Mesmo com desfalques, Fluminense quer a vitória fora de casa

Classificado para a semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense volta suas atenções para a Copa do Brasil. Até chegar a atual fase da Copa do Brasil, o Tricolor passou pelo River-PI, vencendo por 5 a 0, e o Ypiranga-RS, que venceu por 3 a 0.

Para a partida, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Airton, Mascarenhas, Léo Santos, Digão e Paulo Ricardo, todos lesionados. O atacante Pedro ainda se recupera a forma física após cirurgia no joelho direito.

O zagueiro Nino, escolhido para formar a zaga ao lado de Matheus Ferraz, falou sobre a partida: “É um jogo muito importante, muito difícil, a gente sabe da dificuldade que vai encontrar, é sempre difícil de jogar aqui, mas a gente veio preparado, estamos trabalhando forte, encarando esse jogo como uma final e esperamos fazer nosso melhor”.

A provável escalação do Fluminense é: Rodolfo; Gilberto, Matheus Ferraz, Nino, Ezequiel; Caio Henrique, Bruno Silva, Ganso; Everaldo, Luciano e Yony González.