Após vitória no clássico paulista, Érika foca na Seleção: "Durante essa semana é virar a chave"

O final de semana foi de clássico entre Corinthians e Santos no Campeonato Paulista Feminino. Melhor para o time do Parque São Jorge, que venceu por 3 a 1, no domingo (31). Foi a estreia das duas equipes na competição. Uma das líderes do elenco corintiano, a zagueira Érika comentou sobre a estreia e destacou a importância da vitória na competição estadual antes de embarcar com a Seleção Brasileira.

"Fizemos uma partida de segurança no primeiro tempo. No segundo tempo conseguimos explorar melhor as oportunidades para chegarmos nos gols, que nos levaram a vitória. Precisávamos demais desse resultado positivo contra o Santos por dois motivos especiais, o primeiro por começarmos a competição com vitória e segundo por termos perdido semana passada para elas no brasileirão."

E a Seleção Brasileira, Érika?

Nesta terça-feira (2), Erika embarcou para integrar-se a delegação da Seleção Brasileira. Focando na preparação à Copa do Mundo da França, o Brasil enfrenta a Espanha no dia 5 de abril, no Estádio Municipal Vicente Sanz, às 14h30 (Brasília), em Don Benito. Já no dia 8 brasileiras e escocesas se enfrentam na Pinatar Arena, em San Pedro de Pinatar, às 16h (Brasília).

No aeroporto, momentos antes de embarcar, a zagueira comentou a "virada de chave" e o foco na reta final de preparação para a Copa.

"Durante essa semana é 'virar a chave' e pensar na seleção. São os últimos testes antes da convocação final, ninguém está com vaga garantira. Portanto, temos que pensar nessa reta final de preparação para buscar vaga no grupo que estará na Copa. Serão jogos difíceis e serão bons testes preparatórios."