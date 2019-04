Ministério Público determina torcida única para Botafogo-PB e CSA pela Copa do Nordeste

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) determinou no final da tarde desta quarta-feira (3) que a partida entre Botafogo-PB e CSA, válida pelas quartas de final da Copa do Nordeste, deverá ter apenas a presença da torcida mandante no estádio Almeidão, em João Pessoa.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve acatar o pedido do órgão. O procurador de justiça da Paraíba, Valberto Lira, afirma na decisão que a recomendação chegou até a Comissão Estadual Permanente de Combate e Prevenção à Violência nos Estádios através do Botafogo-PB, mandante do primeiro confronto.

O Botafogo-PB, entretanto, não confirma a versão de Valberto Lira. O Departamento Jurídico do Belo afirma que solicitou apenas a proibição da principal torcida organizada do CSA, que mantém vínculo com uma uniformizada do Treze, rival do Alvinegro da Estrela Vermelha, havendo, assim, um risco de confronto entre os torcedores das duas equipes.

Botafogo-PB e CSA se enfrentam no próximo domingo (7), às 18h, em João Pessoa, no primeiro confronto das quartas de final da Copa do Nordeste. Quem avançar enfrenta o vencedor do duelo entre Ceará e Náutico em uma das semifinais da competição.