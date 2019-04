Atlético-MG sai atrás, mas vira sobre Zamora e mantém esperança da classificação na Libertadores

Futebol que só o coração dos torcedores do Atlético-MG aguentam! Pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, o Galo chegou estar perdendo de 2 a 0, mas virou a partida para 3 a 2 e manteve vivo o sonho da classificação. Paiva e Gallardo marcaram para o Zamora-VEN no primeiro tempo. Na segunda etapa, Maicon Bolt, Vinícius Goes e Fábio Santos viraram o jogo no estádio Mineirão.

A primeira grande chance do alvinegro, aos 15 minutos, foi com o menino maluquinho Luan. Em bola levantada para a área do Zamora, o lateral Ignacio González tentou recuar, mas acabou dando de presente a bola para Luan que cabeceou na trave.

Um minuto depois, o primeiro gol dos venezuelanos. Maza fez grande jogada pela esquerda e mandou um cruzamento na medida para Gallardo abrir o placar no Mineirão.

Faltando pouco para o fim do primeiro tempo, outro balde de água fria na torcida alvinegra. A bola no campo no Atlético-MG, os jogadores no Galo pararam para pedir impedimento. O bandeira nada marcou, Óscar Hernández avançou para a área e rolou para Paiva que mandou para o gol vazio.

Na segunda etapa, o time de Levir Culpi voltou com uma postura diferente. Logo aos 5 minutos, gol de Maicon Bolt. Em boa jogada pela direita, Guga achou Luan correndo até a linha de fundo e cruzou na medida para o gol de cabeça de Bolt.

Pressionando bastante o adversário, o Galo chegou ao seu gol de empate. Aos 26 minutos, em uma confusão na área, Luan rolou para Ricardo Oliveira que limpou e chutou. Na trajetória, a bola desviou no meia Vinícius Goes e morreu no fundo das redes.

Aos 32, pênalti para o Atlético-MG. Ricardo Oliveira tentou o cruzamento e, na ação, o zagueiro De La Roz cortou rasteiro com o braço. Fábio Santos tomou posição e virou o jogo na Pampulha.

Com o resultado, o alvinegro segue vivo no Grupo E da Libertadores, com três pontos conquistados. Pela competição internacional, a equipe volta a campo na próxima quarta-feira (10), às 19h15, contra o Cerro Porteño-PAR, no Paraguai. Antes, o time tem compromisso pelo Campeonato Mineiro no fim de semana, contra o Boa Esporte, pelo jogo de volta das semifinais.

O próximo jogo dos venezuelanos é também na próxima quarta-feira (10), pela Libertadores, contra o Nacional-URU, às 19h15, no Uruguai.