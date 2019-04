Avaí goleia Brusque e garante liderança do Campeonato Catarinense

O Avaí mostrou força jogando fora de casa e goleou o Brusque, por 4 a 0, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Catarinense. Disputada na noite dessa quarta-feira (03), no Estádio Augusto Baier, Julinho, Daniel Amorim, Getúlio, Brizuela fizeram os gols.

Após um começo fraco, os visitantes conseguiram abrir o marcador aos 30 minutos da primeira etapa. Depois de uma cobrança de falta na área, a bola sobra para Brizuela que bate cruzado, sem chances de defesa. A emoção do confronto só retornou aos 23 do segundo tempo, quando o Leão da Ilha ampliou. Cobrando uma falta perfeita, acertando o ângulo, Julinho deixou o dele.

Com o jogo já se aproximando do final, os avaianos garantiram a goleada. Aos 41', após roubada de bola, Getúlio fez a jogada individual, invadiu a área adversária sem dificuldades e balançou as redes pela terceira fez. Pouco depois, aos 46, Daniel Amorim fechou a conta. Ele recebeu na entrada da área, girou e bate no canto, sem chances para Paulo Sérgio.

Com a goleada, o Avaí chegou aos 36 pontos e se isolou na liderança do Catarinense. O Leão não pode mais ser alcançado por ninguém. O Brusque se manteve com 20, sem chances de buscar uma vaga no G-4, e consequentemente na semifinal.