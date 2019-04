Augusto declara insatisfação após empate contra Figueirense: "Sensação de derrota"

Figueirense e Chapecoense se enfrentaram, nesta quarta-feira (3), pela 17ª rodada do Campeonato Catarinense. Jogando no Orlando Scarpelli, as equipes empataram em 3 a 3. Matheus Lucas, duas vezes, e Betinho marcaram para o Figueira. Rafael Pereira, Márcio Araújo e Augusto foram os autores dos gols do lado na Chape.

Na saída de campo, Augusto, um dos autores dos gols pela Chapecoense, parabenizou o grupo após o apito final.

“Quero parabenizar o grupo que está de parabéns, fizemos uma grande partida e sabemos que é difícil jogar aqui (Orlando Scarpelli). Caímos um pouco no final, mas isso o professor vai ajeitar para sairmos com a vitória nos próximos jogos”, ressaltou o jogador.

Após o empate das duas equipes, o Avaí se garantiu na primeira colocação do Campeonato Catarinense. A próxima partida da Chape definirá se a decisão das semifinais contra o Figueirense será na Arena Condá ou no Orlando Scarpelli.

Para finalizar a entrevista, Augusto demonstrou insatisfação com o empate, declarando que o resultado tinha uma “sabor” de derrota.

“A sensação é um pouco de derrota, porque dominamos depois do terceiro gol, mas faz parte, esse é o jogo. Agora vamos trabalhar para sairmos com a vitória no próximo jogo”, finalizou o meia.

O próximo compromisso da Chapecoense no Campeonato Catarinense é diante o Avaí, líder da competição, no próximo domingo (7). A partida será disputada na Arena Condá, às 16h. O Figueirense também joga no domingo, contra o Marcílio Dias, dentro de casa, às 16h.