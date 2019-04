Flamengo joga mal, é derrotado pelo Peñarol e perde liderança do grupo D da Libertadores

Na noite desta quarta-feira (3), Flamengo e Peñarol se enfrentaram no Maracanã pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Em fraca atuação da equipe carioca, catimba uruguaia e expulsão de Gabigol, Viatri calou mais de 65 mil rubro-negros com um gol no fim da partida.

A partida começou picada, com o Peñarol tendo o intuito de esfriar uma possível pressão inicial do Flamengo, e obtendo êxito em sua estratégia. O Flamengo era lento na sua saída de bola e produzia pouco ofensivamente. Mesmo assim foi o rubro-negro que criou a primeira boa chance do jogo: quando Gabigol recebeu de Diego em profundidade, bateu cruzado, mas a bola foi para fora.

O Peñarol inervava o time rubro-negro com a sua cera, adiantava sua marcação e dificultava a vida do time de Abel Braga. Mas só aos 41 minutos os uruguaios chegaram de forma mais incisiva ao gol de Diego Alves. Em rápido contra-ataque, Brian encontrou Canobbio, que parou em grande defesa do camisa 1 do Flamengo.

Os acréscimos ainda trouxeram a chance de uma resposta do Flamengo, mas a jogada ensaiada que culminou em cabeçada cruzada de Rodrigo Caio, terminou com intervenção importante do goleiro Dawson, o que manteve o zero a zero no placar.

O segundo tempo se iniciou com um Flamengo mais ligado e acelerando o jogo, mas foi Canobbio logo aos quatro minutos que assustou Diego Alves, em chute de fora da área que passou perto da meta flamenguista. Aos 10 minutos o Flamengo chegou ao tão esperado gol, mas Gabigol estava impedido e a arbitragem anulou corretamente o lance.

O Peñarol esperava o Flamengo e saía nos contragolpes, e aos 24 minutos em nova jogada de Brian pela esquerda, o garoto achou espaço para finalização e Diego Alves novamente teve que trabalhar. O Flamengo se lançava ao ataque. Abel abriu mão de Arão e colocou Vitinho em campo, mas logo em seguida perdeu Gabigol em expulsão direta, por entrada dura e imprudente.

Desse momento em diante tudo se tornou mais complicado para o time carioca, que ainda foi castigado aos 41 minutos. Quando Viatri recebeu cruzamento de Lucas Hernández e cabeceou para o fundo das redes; 1 a 0.

O Flamengo seguiu brigando e não desistiu de buscar o empate, mas com um a menos, o rubro-negro carioca ficou mesmo foi com o sabor da sua primeira derrota na competição sul-americana.