Após primeira derrota do Flamengo na Libertadores, Renê explica: "Entramos na pilha deles"

Nesta quarta-feira (03) o Flamengo foi derrotado em casa pelo Peñarol, pela terceira rodada da Libertadores. Com uma atuação fraca, e a expulsão de Gabigol, o rubro-negro levou o gol na parte final do jogo, e terá que somar pontos fora de casa para garantir a classificação.

Na saída dos jogadores, Gabriel Barbosa criticou o árbitro argentino: "Eles fizeram uma cera absurda. Na minha opinião, ele deixou o jogo parar muito. Enquanto ele falava algumas coisas, o goleiro deles ficava com a bola na mão, só depois arrumava a bola. Várias faltas que não aconteceram ele dava, algumas que aconteceram ele não dava".

O atacante ainda comentou sobre a expulsão, que ocorreu aos 29 minutos do segundo tempo: "Eu fui forte obviamente, mas senti só tocando a bola, e não no adversário. Não sei se ele foi um pouco rígido demais, acho que o cartão amarelo estava de bom tamanho".

O lateral Renê tentou explicar a razão da má atuação do time neste jogo, alegando que entraram na "pilha" dos adversários.

"Difícil explicar o que aconteceu. A gente sabia que não podia entrar no jogo deles, que era de pancada e provocação, jogo mais de imposição física do que bola no pé. Entramos um pouco na pilha deles, entramos um pouco ansiosos, forçamos jogadas que não foram treinadas. A gente sabia que um dia as coisas não iam dar certo, infelizmente foi hoje. Agora é levantar a cabeça, a gente tem uma semifinal no sábado e outro jogo da Libertadores na semana que vem".

Com a derrota o Flamengo foi ultrapassado pelo Peñarol no grupo D, ambos com seis pontos. O rubro-negro encara o Fluminense no sábado (06) pela semifinal do campeonato carioca, e na próxima quarta-feira (10) joga no Maracanã contra o San José.