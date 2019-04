Fernando Diniz reconhece atuação abaixo da média do Fluminense: “Foi um jogo para empate”

Sonolento. Esta foi a principal definição da partida envolvendo Fluminense e Luverdense, em confronto válido pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, que, no fim, culminou apenas em um empate sem gols. Pouco criativa, a equipe de Fernando Diniz apresentou dificuldades em perfurar o bloqueio defensivo do adversário, que soube lidar com os lampejos de lucidez do Tricolor, definindo a igualdade no marcador.

“Criamos pouco, tivemos uma ou outra chance, o Luverdense criou pouco. Foi um jogo muito truncado. Foi um jogo para empate mesmo. A equipe soube jogar a partida, mas tivemos dificuldade para penetrar”, aponta o comandante.

Diante de equipes consideradas de maior investimento, historicamente, o Luverdense possui um saldo positivo. Nesta conjuntura, pode-se dizer, que: os Mato-Grossenses ofertaram trabalho aos visitantes, onde se fez valer seu mando de campo, que possui suas características favoráveis aos donos da casa. Sob este panorama, Diniz revelou a dificuldade encontrada na maior parte do embate:

“Foi um Jogo muito difícil, com já esperávamos. Historicamente o Luverdense pega os times grandes aqui e complica. Lembro do Inter empatar jogo aqui, o Botafogo não conseguir ganhar, o Santos perdeu aqui”, aponta o treinador.

Ele continua: “As dificuldades foram criadas não só pelo campo, mas pela disposição tática dos jogadores do Luverdense. Eles marcaram muito, jogadores rápidos, foram muito obedientes. Os dez marcando com força. Sabíamos que seria difícil criar. Faltou um pouco de criatividade para o time, mas que foi dificultado por esses dois fatores: o campo e o esquema tático deles”, afirma.

Direcionando o pensamento para o próximo e, decisivo compromisso, Diniz afirmou o desfavorecimento com relação à logística, que dificultará a recuperação física dos atletas do time das laranjeiras. Por fim, o comandante expressou seu posicionamento sobre o fato da ausência de ganso na seminal do Campeonato Carioca:

“Todos sabem que aqui iríamos dormir pouco, a alimentação não seria ideal. Foi cansativo para vir, será cansativo para voltar. Mais incompreensível ainda é, sabendo disso, marcarem nosso jogo para sábado, tendo todas as condições de marcar para domingo. A tabela, de fato, não nos favoreceu, mas agora é saber trabalhar com o que temos. Isso não vai mudar mais”, diz.

Ele finaliza: ”Agora, é descansar os jogadores para jogo contra o Flamengo. Sobre o Ganso: Jogamos muito sem ele. É saber suprir a falta desta peça”, conclui.

O Fluminense volta a enfrentar o Luverdense na próxima terça-feira, 10, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, às 19h15, no Maracanã. Mas antes, a equipe volta a enfrentar o Flamengo. Desta vez pela semifinal do Cariocão, no próximo sábado, 06, às 19h30, no mesmo local.