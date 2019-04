Marrony admite ‘desligada’ na final da Taça Rio e pede atenção contra Bangu: "Não pode acontecer"

Marrony falou com a imprensa antes do treino da última quarta-feira (03). Artilheiro do Vasco na competição com cinco gols, o atacante admitiu que a equipe se desligou nos últimos minutos da final da Taça Rio, e alertou para o duelo contra o Bangu, no domingo.

"Temos que manter o foco. Na final, demos uma desligada. Acabamos tomando o gol e isso de tomar gols no final não pode mais acontecer. Tem que correr até o último minuto. Respeitar o Bangu, mMarrony falou as buscar o resultado. Um time equilibrado", frisou.

A parceria com Tiago Reis também foi assunto, Marrony elogiou o companheiro e se demonstrou otimista quanto ao futuro da dupla: "Moleque humilde e que sempre faz o bem. Acho que essa dupla, com muito trabalho, podemos das muitas alegrias ao torcedor do Vasco. Até na base a gente já falava que ele era um jogador inteligente. A gente pegou muita amizade na época da concentração. É um jogador que vai nos ajudar muito. Está todo mundo vendo... São quatro jogos e quatro gols", elogiou Marrony.

A semana livre para treinar também foi um dos tópicos da entrevista, e foi um momento comemorado pelo atacante vascaíno: "Bastante tempo que não tínhamos uma semana cheia. Sem dúvida, está sendo uma semana de muito trabalho. Vem nos dando muita força depois da derrota nos pênaltis. Vamos acertar tudo para o jogo de domingo”.

A disputa pela artilharia da equipe é um ponto positivo da equipe de Alberto Valentim, e Marrony demonstrou que não há vaidade quanto a isso, já que segundo o atacante, o Vasco é o grande beneficiado com isso.

"A gente sabe. Eu tenho cinco gols, e ele (Tiago Reis), quatro gols. Mas não tem essa de artilheiro. O importante é o Vasco fazer bons jogos. Se vai ser eu ou ele, fato é que o Vasco está revelando mais uma joia para o futebol", finalizou.