Artilheiro do Campeonato Paraibano, atacante Bruno vai jogar a Série B pelo Oeste

Um dos principais destaques do Campeonato Paraibano desta temporada, o atacante Bruno, do Atlético-PB, já tem destino certo após o fim da participação do Trovão Azul do Sertão no estadual. O jogador vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Oeste.

Bruno é a principal referência do setor ofensivo do Atlético-PB, que faz uma bela campanha no estadual. O Trovão Azul terminou a primeira fase na liderança do Grupo B e empatou o primeiro jogo da semifinal contra o Campinense. Para garantir a vaga na decisão, o time de Cajazeiras precisa de uma vitória simples, jogando em seus domínios.

O Treze chegou a fazer uma proposta para contar com o atacante para a disputa da terceira divisão, mas a diretoria do Galo não obteve uma resposta positiva. Bruno fechou com o Oeste e vai embarcar para São Paulo depois do encerramento da participação do Atlético-PB no Campeonato Paraibano.

Bruno marcou sete gols nesta edição do Campeonato Paraibano, sendo o principal deles contra o Sousa, rival do Atlético-PB, na última rodada da primeira fase da competição, quando o Trovão Azul tinha um jogador a menos e conseguiu a vitória através do atacante.

O Atlético-PB enfrenta o Campinense neste domingo (7), às 17h, no estádio Perpetão, em Cajazeiras, em partida válida pelo segundo confronto da semifinal do Campeonato Paraibano. Qualquer empate no tempo regulamentar leva a decisão da vaga para a disputa de pênaltis. Quem vencer avança para a grande final.