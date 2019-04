Campinense quita parte do débito financeiro com jogadores antes de enfrentar o Atlético-PB

Diante de uma semana conturbada, o Campinense encerrou, na tarde desta sexta-feira (5), a preparação para enfrentar o Atlético-PB pela segunda partida da semifinal do Campeonato Paraibano. Os jogadores participaram de um treino tático sob o comando do técnico Francisco Diá.

Os atletas da Raposa adotaram a "Lei do Silêncio" até domingo (7). Durante a semana, os jogadores se reuniram com a diretoria do clube para tratar sobre os salários atrasados. Na tarde de hoje, a cúpula de futebol do Campinense pagou uma parte das pendências ao elenco, comissão técnica e funcionários.

O treinamento desta tarde ocorreu com portões fechados no município de Lagoa Seca. Após o encerramento da atividade, os jogadores relacionados para o confronto decisivo contra o Atlético-PB seguiram para concentração. A delegação rubro-negra embarca para Cajazeiras amanhã, às 9h, após o café da manhã.

Campinense e Atlético-PB ficaram no empate na primeira partida. Assim, quem vencer no tempo regulamentar fica com a vaga na decisão. Qualquer empate leva a definição do finalista para a disputa de pênaltis. Raposa e Trovão se enfrentam neste domingo (7), às 17h, no estádio Perpetão, em Cajazeiras.