Rodolfo fala sobre clima no Fluminense para clássico decisivo: “Vamos jogar para ganhar”

O goleiro Rodolfo concedeu entrevista nesta sexta-feira (05). Ele iniciou falando sobre o Fla-Flu do próximo sábado, pela semifinal do Campeonato Carioca. Segundo o arqueiro, a equipe irá em busca da vitória.

“Esse jogo vai ter o mesmo clima de todos os Fla-Flus que jogamos esse ano. Pela tensão que teve no último, tende a ser uma partida complicada. A gente vem se preparando para tentar ganhar do Flamengo. E vamos jogar para ganhar, como a gente sempre vem fazendo nos clássicos” disse o goleiro.

Rodolfo também falou sobre a situação de Ganso, que foi expulso na última partida do Fluminense pelo Carioca e está suspenso para a semifinal. O goleiro afirmou que torce para que sua punição não seja grande.

“O Fla-Flu daquele dia foi bastante complicado, foi um jogo muito tenso. A gente lamenta por ter acontecido isso, mas sempre vamos estar do lado dele. Eu soube ontem, na viagem de volta, o que poderia acontecer com ele. Não cheguei a falar com ele sobre isso, acho que Diniz e as pessoas que estão mais perto vão conversar e tomar as medidas que sejam cabíveis. A gente torce que ele não tome essa punição tão alta e que possa ajudar a gente o mais breve possível”.

Além disso, Rodolfo fez questão de elogiar o companheiro de equipe, que está evoluindo bastante. E ressaltou que quem for substituí-lo irá manter o mesmo nível do camisa 10.

“Vamos sentir falta principalmente na criação. O Ganso é um excepcional jogador e ele nos ajuda muito no meio. Ultimamente, ele tem ajudado na marcação na também, é um cara que está evoluindo bastante. Vai ser uma perda grande, mas tenho certeza que quem for entrar no lugar dele vai dar conta do recado, mas não posso falar quem é” finalizou.

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste sábado (06), pela semifinal do Campeonato Carioca. A partida será no Maracanã, às 19h. O Rubro-negro tem a vantagem do empate por ter conquistado a Taça Rio.