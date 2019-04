Com tranquilidade, Athletico-PR vence Rio Branco e está na final da Taça Dirceu Krüger

O Athletico-PR está classificado para a final do returno do Campeonato Paranaense. Na tarde deste sábado (6), venceu o Rio Branco em seus domínios com tranquilidade. Bergson, no primeiro tempo, Khellven e Bill, no segundo, marcaram os gols da goleada por 3 a 0.

O Athletico encontrou dificuldades em vencer a forte marcação do time visitante no primeiro tempo. Pressionando o adversário, foi quem conseguiu as melhores chances de gol. Aos 11 minutos, Christian finalizou da entrada da área e obrigou o goleiro Ravel a fazer sua primeira defesa.

Aos 14, Bergson recebeu de Marquinho, fez o giro e mandou no pé da trave. Na sequência, o Rio Branco assustou com Bruno Andrade, que dentro da pequena área furou na hora do chute.

Continuando melhor na partida, o Furacão viu seu goleiro Léo salvar a equipe aos 40. Wellissol disparou pela esquerda, chutou forte e o arqueiro atleticano fechou o ângulo para intervir.

Bergson abriu o placar três minutos depois. Após passe de Christian, invadiu a área com liberdade e bateu no canto, sem chance para Ravel.

Depois de um confronto disputado no primeiro tempo, o Rubro-Negro logo no início da etapa complementar ampliou o placar. Aos sete, Khellven aproveitou contra-ataque puxado por ele mesmo para tocar com categoria na saída do goleiro. Foi o primeiro gol do jovem de 18 anos pela equipe profissional.

Com o placar em mãos, o Athletico passou a administrar a vantagem e o jogo perdeu em intensidade. Entregue, o Rio Branco ainda levou mais um. Nos acréscimos, após cruzamento da esquerda, a zaga tentou o corte, a bola subiu e Bill, numa linda bicicleta, fechou o placar: 3 a 0.

Classificado com o time de aspirantes, a final do o segundo turno do Estadual será decidida na próxima quarta-feira (10), às 21h30, contra Coritiba ou Londrina. O campeão da Taça Dirceu Krüger encara na final do Estadual o Toledo, que venceu o primeiro turno da competição. Na terça, o elenco principal volta a campo para receber o Tolima-COL, na Arena da Baixada, às 19h15, pela Libertadores.