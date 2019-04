Em pleno Castelão, Náutico bate Ceará, quebra favoritismo e chega às semis da Copa do Nordeste

Em jogo único, válido pelas quartas de finais da Copa do Nordeste, o Náutico foi até a Arena Castelão, em Fortaleza, neste sábado (6), e bateu o Ceará por 2 a 0, gols de Valdo (contra) e Thiago, ambos no segundo tempo. Agora, o Timbu soma 18 jogos consecutivos de invencibilidade em 2019 e conquista vaga na semifinal do regional.

Etapa inicial movimentada

O primeiro tempo começou frenético para o Ceará, logo nos minutos iniciais, Camutanga errou no meio de campo, que deu contra-ataque para a equipe de Lisca, Wescley carregou sozinho até dentro da área, até Bruno fazer grande defesa na finalização do meia alvinegro. Pouco tempo depois, Wescley achou João Lucas, que tentou encobrir o goleiro Bruno e terminou acertando a trave, no rebote, Roger também acertou a trave. O Ceará dominava o jogo e não deixava o Timbu jogar, até que aos 15 minutos, Odilávio recebeu na intermediária e soltou um foguete, Richard fez uma linda defesa, evitando o primeiro gol do jogo.

Truncado, mas pelo gol

Sabendo da necessidade de marcar gols para garantir classificação, as duas equipes voltaram e fizeram um início de segundo tempo muito equilibrado e truncado no meio de campo. Aos 15 minutos, Hereda cruzou na área, a bola bateu no gramado, subiu e triscou o travessão da meta do goleiro Richard. Os visitantes melhoraram no jogo do meio para o fim do segundo tempo, aos 30 minutos, Thiago faz linda jogada pelo lado direito do ataque, que driblou Eduardo Brock e cruzou, a bola bateu em Valdo, zagueiro do Ceará e morreu no fundo das redes.

Aos34 minutos, o Ceará chegou pela primeira vez após levar o gol. Ricardinho cruzou na área, Roger finalizou de cabeça e a bola explodiu no travessão. O Vozão partiu para cima do Náutico e deu espaços para Wallace Pernambucano, que puxou um contra-ataque mortal, tocou para Thiago, que dentro da área finalizou com calma para marcar o segundo gol do Timbu. Os comandados de Lisca ainda tiveram mais uma chance, aos 46 minutos, Fernando Sobral de cabeça obrigou Bruno a fazer uma defesa milagrosa após cabeçada a queima-roupa.

Além de garantir vaga nas semifinais da Copa do Nordeste, o Náutico garantiu mais R$ 375 mil em premiação do torneio. Agora, o Timbu espera os outros resultados e o sorteio para conhecer seu próximo adversário.