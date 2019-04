Buscando vaga na decisão, Atlético-PB e Campinense se enfrentam em Cajazeiras

Atlético-PB e Campinense se enfrentam neste domingo, às 17h, no estádio Perpetão, em Cajazeiras, pela segunda partida da semifinal do Campeonato Paraibano. No primeiro confronto, as equipes empataram em 1 a 1. Agora, quem vencer no tempo normal se torna finalista. Qualquer empate leva a decisão da vaga para a disputa de pênaltis.

O vencedor do confronto, além de garantir uma vaga na decisão do Campeonato Paraibano, carimba o passaporte para a Série D em 2020. Também está em jogo uma das representações do futebol paraibano na Copa do Brasil do ano que vem.

A diretoria do Campinense chegou a pedir o adiamento da partida desta tarde. Como justificativa, a cúpula de futebol da Raposa afirmou que a segunda partida deveria ocorrer no mesmo dia e horário que o confronto decisivo entre Botafogo-PB e Nacional de Patos por causa da definição das vagas na Série D. A Federação Paraibana de Futebol (FPF) chegou a consultar o Atlético-PB, que se posicionou contra a ideia, deixando, assim, o jogo mantido para hoje.

Foco na classificação

O Atlético-PB quer obter a vaga na final para garantir um calendário completo no ano de 2020. Passando pelo Campinense, o Trovão Azul voltará a disputar a Copa do Brasil após 16 anos e o Campeonato Brasileiro após 13 temporadas.

A equipe realizou o último trabalho de preparação para o jogo diante do Campinense na tarde da última sexta-feira (5) no local da partida. Os jogadores, sob comando do técnico Ederson Araújo, fizeram um treino coletivo, onde o treinador definiu o time que vai começar o jogo desta tarde.

Diante do efeito suspensivo obtido para liberar o volante Romerito para o confronto desta tarde, Ederson Araújo deve escalar o Atlético-PB com João; Felipe, Renan, Egon e Davi; Ferreira, Romerito, Mendes e Marcinho; Jhonathas e Bruno.

Semana conturbada e desfalques certos

Os dias do Campinense que antecederam a partida contra o Atlético-PB não foram tranquilos. Na última terça-feira, o elenco não treinou devido aos salários atrasados. Em reunião com a diretoria, que ocorreu na sede do clube, foi prometido o pagamento de uma parcela da dívida, que veio a acontecer na tarde da última sexta-feira.

O técnico Francisco Diá não poderá contar com o lateral-direito Neílson, o zagueiro Jean e o atacante Chaveirinho, que vão cumprir suspensão automática. Dênis, por sua vez, foi expulso no primeiro jogo e não está à disposição do treinador. Outro que também não seguiu para Cajazeiras foi o meia Xabala, que está lesionado.

Com todos os desfalques, Diá deve começar a partida com Wagner Coradin; Henrique Matos, Richardson e James; Cléber, Romeu, Vitor Maranhão e Alex Mineiro; Lopeu e Gustavo. A delegação rubro-negra embarcou para Cajazeiras na manhã de sábado e contou com o apoio da torcida antes da viagem.