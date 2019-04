Coritiba vira pra cima do Londrina e vai à final do segundo turno do Paranaense

O Coritiba recebeu o Londrina na tarde deste domingo (7), no Couto Pereira, em jogo válido pela semifinal da Taça Dirceu Kruger. Neste domingo (7), o Coxa conseguiu uma virada para garantir sua vaga na final do segundo turno do estadual, contra o rival Athletico.



Quem começou tentando atacar foi o Coritiba, dono da casa, mas o Tubarão marcava forte e não dava espaços. Por vezes a equipe do interior subia a marcação e tentava escapar em contra-ataques em velocidade alta. E foi assim que o Londrina abriu o placar, quando Marcelinho escapou pela direita e cruzou para Deivid, que chutou e foi bloqueado pro Muralha, mas na volta a bola bateu no próprio camisa nove e entrou.

O Coritiba não conseguia levar perigo a defesa do Londrina e Rodrigão ficava isolado no ataque. A única boa chance do atacante coxa-branca foi quando Alano cruzou e ele desviou, mas a bola passou apenas perto da trave.



O Coxa conseguiu manter o controle da partida no segundo tempo, mas dessa vez levando perigo ao gol de Albino. Juan Alano fez boa jogada na área e foi derrubado por Germano. Rodrigão não desperdiçou e igualou o placar, se isolando na artilharia do Estadual.

O 1 a 1 levava a decisão para os pênaltis, e as duas equipes partiram para o ataque. Quem levou a melhor foi o Verdão, quando Welinton Junior cruzou, Raí Ramos cortou parcialmente e Wanderley bateu firme para garantir a vaga à equipe.



Agora o Coxa enfrenta o grande rival Athletico na final da Taça Dirceu Kruger, na próxima quarta-feira (10), na Arena da Baixada. Quem vencer, decide o título do Campeonato Paranaense contra o Toledo, que foi vencedor do primeiro turno do estadual.