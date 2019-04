Gabigol comemora triunfo do Flamengo e frisa: "Meu gol mais importante aqui"

Neste sábado (06), o Flamengo enfrentou o Fluminense no Maracanã em quarto Fla-Flu de 2019, arrancando o empate de 1 a 1 que colocou o rubro-negro na final do Campeonato Carioca.

Jogando melhor desde o princípio, a equipe de Abel Braga contou com o gol do artilheiro Gabigol, que entrou no início do segundo tempo no lugar de Uribe, e fez o gol da classificação.

Na saída do gramado, Gabriel falou sobre a comemoração com Abel Braga e a semana conturbada após a derrota na Libertadores: "Nas minhas comemorações, sempre tento expressar o momento. Fiquei muito feliz, talvez seja o meu gol mais importante no Flamengo. A gente foi muito superior, a semana foi muito conturbada, o Flamengo é um pouco isso. A gente se superou, se uniu, O mais importante é isso, a gente perde, eles continuam vindo e apoiando", ressaltou.

O próximo compromisso do rubro-negro é na próxima quinta-feira (11), pela Libertadores, diante do San José. Mas nos dois próximos domingos a equipe decidirá o Campeonato Carioca, contra o adversário que sairá amanhã do confronto entre Vasco e Bangu. Gabriel falou dessa sequência e disse que não irá faltar dedicação a equipe.

"A gente a mesma moral de sempre, joga em casa com a nossa nação. Com um time muito bom, unido. As pessoas, às vezes, querem tumultuar muito o elenco do Flamengo por causa de uma derrota. A gente vinha de dez vitórias seguidas. Perder na Libertadores em casa, com a torcida, não é normal, mas acontece”.

Gabigol acrescentou: “A gente sabe que na quinta o Maracanã vai estar lotado mais uma vez. Uma coisa que quero falar para todos: vontade e garra nunca vão faltar. Só vamos parar quando o juiz apitar", finalizou o atacante.