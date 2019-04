Grêmio goleia São Luiz e final do Gauchão será de clássico Gre-Nal

Na Arena, o Grêmio venceu o São Luiz pelo placar de 3 a 0, garantindo vaga para enfrentar o Internacional na final do Campeonato Gaúcho. Alisson, André e Everton foram os autores dos gols da vitória.

A partida iniciou com o Grêmio trocando passes na intermediária e procurando espaços para chegar ao ataque, já que o o São Luiz estava todo fechado no campo de defesa. Com pouco espaço, o Tricolor passou a arriscar de longe. A primeira com perigo foi aos 12 minutos, quando Jean Pyerre ajeitou e mandou de fora da área, obrigando Carlão a fazer boa defesa. Aos 20 foi a vez do São Luiz chegar. Tauã avançou pela direita e cruzou na área, mas Léo Moura apareceu para afastar.

Na pressão, aos 24 minutos o Grêmio abriu o placar. Jean Pyerre avançava e foi derrubado, ganhando falta para o Tricolor. Geromel cobrou rápido, Everton deixou para Matheus Henrique, que colocou a bola na área para André escorar e Alisson mandar para o fundo da rede.

Atrás no placar, o São Luiz foi ao ataque aos 34 e só não igualou o placar porque Paulo Victor fez milagre. A bola chegou na área e Thiago Alagoano finalizou a queima roupa, mas o goleiro gremista fechou o ângulo evitando o empate.

Já na resposta, Matheus Henrique deixou para André, que limpou e bateu cruzando, ampliando o placar na Arena. Assim ficou a primeira etapa.

No segundo tempo quem deu o primeiro susto foi o São Luiz. Tauã bateu cruzado pra área e Leilson colocou a bola na rede, mas a arbitragem invalidou o lance, pois o jogador finalizou com a mão.

Aos 13 minutos, Everton marcou o terceiro gol gremista da tarde, e que golaço! Ele recebe de Jean Pyerre, cortou para dentro e mandou no ângulo.om a boa vantagem, o Grêmio diminuiu o ritmo. Com isso, o São Luiz ganhou mais espaço em campo, mas sem preocupar a defesa gremista.

Com a vitória Tricolor, a grande final será de clássico Gre-Nal. As equipes entram em campo no próximo domingo, as 16h, no Beira-Rio. Antes disso, o Grêmio recebe o Rosário Central pela Libertadores da América, às 21h30 da quarta-feira.