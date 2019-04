Valentim analisa vitória do Vasco e fala sobre afastamento de Galhardo: “Trataremos internamente”

O Vasco derrotou o Bangu na tarde deste domingo (7) pelo placar de 2 a 1, no Maracanã, e se classificou para a final do Campeonato Carioca, onde enfrentará o Flamengo, no próximo domingo (14). Os gols vascaínos foram marcados por Bruno César e Yan Sasse.

Após longa reunião no vestiário com o presidente Alexandre Campello e jogadores, Alberto Valentim concedeu entrevista coletiva e fez uma análise da partida.

"Começamos bem o jogo. Depois, talvez tenha faltado um pouquinho de dinâmica para furar aquela linha baixa com um pouquinho de pressa. Cobro que não tenham pressa, mas cobro a dinâmica. Faltou no primeiro, no segundo fez bem melhor".

"Enfrentamos o Bangu na Taça Rio e fez um segundo turno totalmente diferente. Continuamos com uma fase defensiva muito boa, mas estamos para melhorar aqui a cada dia. Contra o Avaí, precisarmos recuperar bem os jogadores, estudar bem o Avaí, passar de fase, muito importante a acopando Brasil para a gente".

Ao ser questionado sobre Thiago Galhardo, barrado da lista de relacionados, o treinador foi sucinto: "Única coisa que posso falar é que não foi por parte técnica. Trataremos internamente (jogador foi afastado), não gostaria de falar mais sobre isso".

Confira outros trechos da entrevista coletiva:

Escolhas

Estou fazendo tudo em prol do Vasco, o que vejo nos treinamentos. Quando eu falei pra vocês que o treinador tem suas escolhas, quando falo que estou pensando no nós, no grupo, no Vasco, seria muito mais fácil pra mim dentro do não treinamos. Voltando no jogo contra o Avaí, a torcida pediu o Lucas, não caberia, vencendo por 3 a 1. Seria fácil colocar quem a torcida quer para me proteger. Aí eu tiro grande parte da minha responsabilidade é jogo para os jogo".

Conversa com os jogadores

Falo muito pouco depois dos jogos. Coisa minha. Explico isso para eles antes de começar o campeonato. Não interpretar de outra forma. Parabenizo pelo jogo de hoje.