Wagner Coradin demonstra confiança após classificação: "A gente tem total capacidade de buscar o título"

A semana que antecedeu o jogo decisivo pela semifinal do Campeonato Paraibano contra o Atlético-PB foi bastante conturbada, mas não abalou o ambiente interno do Campinense. Após a classificação para a decisão do estadual, alguns jogadores desabafaram sobre o momento atual do clube.

Entre os atletas que concederam entrevista após o jogo, o herói da classificação, Wagner Coradin, que defendeu uma cobrança na disputa de pênaltis, ressaltou a energia positiva depois da conquista da vaga para a grande decisão do Campeonato Paraibano.

"O objetivo, primeiro, era chegar na final. O grupo está de parabéns. Diante de tudo que vem acontecendo, eu acho que a gente vai chegar muito determinado. A gente já mostrou nos clássicos. Perder por 1 a 0 é normal. A gente tem total capacidade de buscar o título", comentou o camisa 1 rubro-negro.

Sobre a situação atual do clube, que vive sérias dificuldades financeiras, o goleiro não entrou em detalhes. Entretanto, Coradin garantiu que a classificação para final é uma demonstração de superação por parte dos jogadores que compõem o elenco do Campinense.

"O que a gente vem passando, independentemente do que é, não vou nem citar, o grupo é time de guerreiros. Exalto o professor Diá, ele sabe formar grupo. O nosso grupo é formado por homens de caráter, a gente vem demonstrando isso, e Deus nos abençoou com essa classificação porque tirou um peso enorme das nossas costas, e a gente vai leve para essa final", concluiu.

O Campinense aguarda a definição de seu adversário na final do Campeonato Paraibano, que sairá do confronto entre Botafogo-PB e Nacional. A classificação para a decisão garantiu a Raposa na Copa do Brasil e na Série D no próximo ano. Caso o time de João Pessoa seja finalista, o rubro-negro também será contemplado com uma vaga no Pré-Nordestão em 2020.