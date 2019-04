Léo Fioravanti é mais um jogador a deixar o Treze

O zagueiro Léo Fioravanti não faz mais parte do elenco do Treze. Contratado para esta temporada, o jogador chegou a se reapresentar para iniciar a preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas não segue no Galo da Borborema.

A diretoria do Treze informou que a saída de Léo Fioravanti ocorreu após uma rescisão amigável entre ambas as partes. O zagueiro foi a primeira contratação oficializada pelo Galo da Borborema para esta temporada, mas não conseguiu agradar nas atuações dentro de campo.

Enquanto isso, o elenco segue treinando para a estreia na Série C. Na tarde desta segunda-feira, devido às reformas no gramado do estádio Presidente Vargas, o treinamento ocorreu no CT Ivandro Cunha Lima, que pertence ao diretor de futebol do clube, Ivandro Neto.

Os jogadores participaram de um treinamento tático. Na atividade, os atletas fortaleceram e intensificaram os trabalhos de marcação e finalização. Após o encerramento, o elenco foi liberado para descanso.

Sondagem e acerto próximo

O Treze segue em busca de reforços para fechar o elenco que disputará a Série C. Com a saída de Léo Fioravanti, a diretoria alvinegra realizou uma sondagem pelo zagueiro Marcelo Xavier, que está no Maringá-PR e atuou pelo Botafogo-PB na temporada 2016, mas a conversa não evoluiu.

Por outro lado, a diretoria do Galo da Borborema está próxima de uma acerto com Ítalo, vice campeão da Série D pelo alvinegro no ano passado. Nesta temporada, o zagueiro disputou o Campeonato Paranaense pelo Cascavel-PR.

A estreia do Treze na Série C do Campeonato Brasileiro será no dia 27 de abril, no estádio do Arruda, contra o Santa Cruz. O horário da partida ainda será divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).