Marcelinho Paraíba volta ao Treze para a disputa da Série C

Marcelinho Paraíba está de volta ao Treze. O meio-campo de 43 anos retorna ao Galo da Borborema para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro e fará sua terceira passagem pelo Alvinegro de Campina Grande.

O experiente meia atuou pelo Galo nos últimos dois anos. Em 2017, o jogador fez parte do elenco vice campeão paraibano. Na ocasião, Marcelinho Paraíba atuou em 14 jogos e marcou três gols com a camisa do Treze.

Ano passado, entretanto, a história foi mais longa. O meia fez 20 partidas e marcou cinco gols, além de ser a principal referência no elenco que conquistou o acesso à Série C e o vice campeonato brasileiro da quarta divisão. No estadual, o Galo foi eliminado na semifinal pelo Botafogo-PB, campeão do torneio.

Depois de fazer um bom Campeonato Paraibano pela Perilima, Marcelinho Paraíba chega ao Galo para vestir a camisa 10 da equipe no Campeonato Brasileiro. Nas duas partidas que o meia disputou contra o Treze, a torcida alvinegra não escondeu o carinho pelo jogador, que revelou o desejo de retornar ao clube.

O jogador foi apresentando no final da tarde de hoje no Presidente Vargas, ao lado do diretor de futebol, Ivandro Neto, e do presidente do clube, Walter Júnior.

O Treze estreia pela Série C contra o Santa Cruz, no próximo dia 27 de abril, no estádio do Arruda, no Recife. O elenco segue em preparação para o confronto, e Marcelinho Paraíba deve integrado ao grupo ainda nesta semana.