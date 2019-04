Cícero projeta encontro decisivo com o Juventude pela Copa do Brasil: "Jogo importante" 

O atraso de salário e não concentrar em forma de protesto na última partida contra o Juventude foram o estopim para o Botafogo. No último jogo do alvinegro na Copa do Brasil (4), os atletas do time carioca entraram em acordo para não ter concentração, por esses e tantos outros motivos, o resultado no campo não foi o esperado.

Em jogo com expulsões e chance clara perdida por Kieza, Botafogo ficou só no empate contra o time do sul. Cícero, um dos jogadores mais experientes do clube nessa temporada, afirmou que está focado independente da situação financeira do clube:

"Estou chegando agora, é algo novo para mim. Mas quero focar no meu futebol, na minha forma física, para dar o meu melhor. Temos que focar no Juventude, um jogo importante para as pretensões do Botafogo na temporada", disse o volante.

Aos 34 anos, Cícero também comentou sobre sua experiência e a diferença cultural de diversas competições: "Atuei na Europa, no Catar. A cultura de futebol é diferente. Se você chega duas horas antes do jogo, acham que não está concentrado do jogo. Estamos falando de outro patamar, economia mais forte do que no Brasil. Mas no Barcelona os caras chegam duas horas antes e são campeões da Liga dos Campeões", dissertou o atleta.

Muito próximo da partida importantíssima contra o Juventude, o jogador alertou a equipe: "É um jogo muito importante para a gente. Se passarmos de fase, levanta a moral da equipe. Ajuda na auto-estima. A estratégia é chegar lá e jogar o jogo. Pressionar ou recuar na hora certa. Queremos ganhar o jogo, temos que nos impor. Temos que ter uma postura positiva e consciente do que vamos fazer lá. Isso é o mais importante", completou Cícero.

A classificação do Botafogo para a quarta fase da competição lhe renderá o lucro de 1,9 milhões de reais, sem dúvidas, um valor que o clube carioca precisa urgentemente em seus cofres. O jogo de volta será nesta quinta feira (11), às 19h15 (de Brasília), no Alfredo Jaconi.