Criciúma marca no fim, vence Hercílio Luz e se garante na semifinal do Catarinense

A chuva caiu forte em Tubarão, mas não foi suficiente para apagar a vontade do Criciúma de chegar às semifinais do Campeonato Catarinense. O Hercílio Luz buscou jogo, atacou, mas acabou rebaixado para a segunda divisão neste domingo (07).

Os primeiros minutos foram difíceis para ambas equipes, que sentiam dificuldades pelo gramado excessivamente molhado. A bola quase não rolava e os times passaram a apostar em bolas paradas, escanteios e laterais, e foi de onde saíram as melhores oportunidades do jogo.

Aos 11 minutos Hercílio Luz ganhou uma falta perigosa ao seu favor, Juliano cobrou forte e Bruno Grassi precisou se esticar para fazer a defesa. Após o susto, o time visitante se impôs na partida e passou a atacar, Andrew quase marcou para o Tigre, mas a bola saiu à esquerda do gol.

Pouco antes do fim da primeira etapa, Hercílio Luz voltou a assustar a torcida carvoeira, quando Vinícius Pacheco tocou para Moisés, que chutou forte de fora da área. Bruno Grassi mais uma vez cresceu para fazer a defesa e salvar os visitantes.

Ainda no primeiro tempo o Leão do Sul perdeu o camisa 10, que também era o principal jogador em bolas paradas. Vinícius Pacheco sofreu falta e se machucou no lance, o atleta precisou ser substituído logo após a jogada.

Três minutos de acréscimos foram suficientes para Hercílio Luz assustar os adversários. Aos 46 minutos Victor Guilherme chutou de fora da área com perigo, mas a bola foi pra fora. Sem alterações no placar, o primeiro tempo encerrou-se com 0 a 0.

A segunda etapa começou exigindo mais dos jogadores e regada de cartões amarelos (cinco no total). As equipes chegaram poucas vezes com perigo no gol adversário, a primeira grande chance veio apenas aos 33, quando a bola rebateu na área, mas Hercílio Luz não marcou.

Mas o tempo mudou para o Criciúma dez minutos depois! A equipe estava ficando fora das semifinais, mas Daniel Costa cobrou falta com perfeição e Derlan balançou as redes para o Tigre, garantindo a classificação para as semifinais: 1 a 0.

Aos 48 minutos o jogo foi encerrado. De um lado, a euforia da torcida carvoeira que comemorava a classificação, do outro, o choro desolado dos torcedores do Leão do Sul, que assistiram o time cair para a segunda divisão do Campeonato Catarinense.

As semifinais do estadual foram definidas com Avaí x Criciúma e Chapecoense x Figueirense, em detrimento das datas da Copa do Brasil, as partidas foram agendadas para acontecer no próximo domingo (14), às 16h.

Metropolitano e Hercílio Luz foram rebaixados da elite do futebol catarinense e disputarão a Série B do Campeonato Catarinense no próximo ano.